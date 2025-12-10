خالد مشعل يكشف لـ"موازين" إستراتيجية غزة القادمة وخيارات المقاومة

حل خالد مشعل -رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج- ضيفا على حلقة (2025/12/10) من برنامج “موازين”، وتطرق للعديد من النقاط المتعلقة بموقف حماس من التطورات الحاصلة في غزة.

وقال مشعل إن القضية الفلسطينية استعادت روحها على الساحة الإقليمية والدولية وتحولت من الأدراج لتفرض نفسها على الجميع.

كما أوضح أن الخطر يأتي من إسرائيل وليس من غزة، مشيرا إلى إستراتيجية غزة القادمة: أن تنشغل بنفسها للتعافي وإعادة الحياة من جديد.

وحول ما إذا كانت فكرة نزع السلاح مرفوضة من المقاومة، أوضح مشعل أن "المقاومة الفلسطينية تطرح مقاربات تحقق الضمانات لعدم وجود تصعيد عسكري من غزة مع الاحتلال الإسرائيلي بمقاربات واقعية منطقية عملية بعيدة عن فكرة نزع السلاح".

تقديم: علي السند