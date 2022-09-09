البث الحي

موازين

تشغيل الأحدث

برنامج يفسر التحولات الجيوسياسية، ويعاين موازين القوة والتموضع الإقليمي والدولي، مستندا إلى تحليل ما غيرته الجغرافيا، والمكونات السكانية، والموارد، والتحالفات، وأدوات الردع، في توزيع النفوذ بين الدول. جدول البث الحي

2022171 حلقةالبرامج

حلقات