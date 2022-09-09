موازين
برنامج يفسر التحولات الجيوسياسية، ويعاين موازين القوة والتموضع الإقليمي والدولي، مستندا إلى تحليل ما غيرته الجغرافيا، والمكونات السكانية، والموارد، والتحالفات، وأدوات الردع، في توزيع النفوذ بين الدول. جدول البث الحي
2022171 حلقةالبرامج
حلقات
- الحلقة • 171/17128/10/2026
"موازين".. كيف تقطع التنمية في سيناء الطريق على التهجير والتدويل؟
يستعرض خبير الأمن القومي اللواء محمد عبد الواحد تحولات سيناء من منطقة عازلة إلى مركز إستراتيجي، موضحا كيف تتصدى مصر لمخططات التهجير والتدويل بالتنمية وتعزيز الوجود على الأرض.
- الحلقة • 170/17121/10/2026
كوثراني.. الطائفية السياسية في لبنان عطلت بناء الدولة
أكد المؤرخ والأكاديمي اللبناني الدكتور وجيه كوثراني أن الأزمة السياسية في لبنان ترتبط ببنية النظام الطائفي والمحاصصة السياسية، معتبرا أن التدخلات الخارجية تستثمر الصراعات الداخلية.
- الحلقة • 169/17114/10/2026
اعتراف لا يصنع دولة.. لماذا تراهن إسرائيل على "أرض الصومال" من بوابة بربرة؟
يرى ضيف “موازين” طاهر الجيلي أن الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال لا يصنع دولة، لأن مقومات السيادة تبقى بيد مقديشو، وأن ميناء بربرة هو الجائزة العسكرية الحقيقية التي تبحث عنها إسرائيل خلف هذه الخطوة.
- الحلقة • 168/1717/10/2026
7 أكتوبر.. 3 سنوات هزت موازين الشرق الأوسط
يرى ضيف “موازين” عريب الرنتاوي أن 7 أكتوبر لم يُلغِ التفوق العسكري الإسرائيلي لكنه هز افتراضات الردع والحرب الخاطفة. فهل تحول إسرائيل قوتها إلى أمن ونصر سياسي، أم تبدأ مرحلة استنزاف وصراع أطول؟
- الحلقة • 167/17130/9/2026
صراع الذهب والأرض والنفوذ.. كيف ارتدت أزمة دارفور على سلطة الخرطوم؟
لم تكن دارفور يوما مجرد إقليم ناء على الخريطة السودانية، بل شكلت، منذ العقود الأولى لضمها قسرا، السؤال التأسيسي الأبرز عن أصل أزمة الدولة الوطنية.
- الحلقة • 166/17123/9/2026
"موازين".. هل يتيح تقدم الحوثي نحو باب المندب التحكم فيه؟
يناقش برنامج “موازين” في حلقة يوم 23 سبتمبر/أيلول 2026 التقدم الحوثي على الساحل الغربي لليمن، وما إذا كان الاقتراب من باب المندب يغير معادلة الصراع وأمن الملاحة في البحر الأحمر.
- الحلقة • 165/17116/9/2026
"موازين".. كيف يعيد "طريق التنمية" صياغة تموضع العراق الإقليمي؟
ناقش برنامج “موازين” مع الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني كيف يمكن أن يعيد “طريق التنمية” صياغة تموضع العراق الإقليمي وتعزيز دوره كممر تجاري واقتصادي بين الخليج وتركيا وأوروبا.
- الحلقة • 164/1719/9/2026
هل اقتربت لحظة الانفجار؟.. صراعات محتدمة وتنافس دولي حول باب المندب
يُعد مضيق باب المندب والبحر الأحمر من أكثر الممرات المائية تأثرا وحساسية تجاه التحولات الجيوسياسية والتوازنات الدولية.