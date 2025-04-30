هل تعترف واشنطن بجزيرة القرم بأنها أرض روسية؟

شبه جزيرة القرم رقعة جغرافية تحيط بها المياه من جميع الجهات، تتميز بموقع إستراتيجي مهم في البحر الأسود، وتزخر بمعالم تاريخية وثقافية، مما أهلها لتكون بؤرة صراع مستمر بين القوى المتنافسة لعقود طويلة.

تقع شبه جزيرة القرم شرق القارة الأوروبية في شمال البحر الأسود إلى الجنوب من أوكرانيا، ويحيط بها البحر الأسود من الجنوب والغرب، ومضيق كيرتش من الشرق، وبحر آزوف وخليج سيفاش من الشمال الشرقي.

مؤخرا عادت القرم إلى الواجهة مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة سلام بين موسكو وكييف، تشمل -بحسب تقارير إعلامية- اعترافا أميركيا بالقرم على أنّها أرض روسية بحكم القانون، مما يراه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طرحا غير مقبول إطلاقا بذريعة أنّ ذلك مخالف لدستور البلاد الذي ينص على سيادة أوكرانيا تمتد على كامل أراضيها ضمن حدودها الحالية.