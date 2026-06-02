نبوءات الموت.. عندما تخدم الصهيونية المسيحية مشروع إسرائيل الكبرى

في وقت تتصاعد فيه الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين والتوسع في الاستيطان، تعود إلى الواجهة أسئلة حول دور الصهيونية المسيحية في صياغة الرؤية السياسية والدينية والتحكم في القرار الأمريكي والإسرائيلي.

وفي حلقة جديدة من برنامج "للقصة بقية" بعنوان "نبوءات الموت"، فُتح ملف العلاقة المعقدة بين الدين والسياسة، وكيف تحولت تأويلات دينية نشأت في الأوساط الإنجيلية الغربية إلى أحد أهم مصادر الدعم الفكري والسياسي للمشروع الصهيوني، وصولا إلى تبرير الاحتلال والاستيطان والحروب التي تشهدها المنطقة.

توضح الحلقة أن فكرة تجميع اليهود في فلسطين لم تنشأ أساسا داخل الأوساط اليهودية، بل سبقتها عقود طويلة من التنظير المسيحي الإنجيلي في أوروبا، وخاصة في بريطانيا.

وتستعرض شهادات باحثين ومؤرخين تؤكد أن شخصيات دينية مسيحية كانت من أوائل من دعوا إلى إعادة توطين اليهود في فلسطين، باعتبار ذلك جزءا من خطة إلهية مرتبطة بعودة المسيح في آخر الزمان.

وتشير الروايات التي عرضها البرنامج إلى أن القس البريطاني ويليام هيشلر لعب دورا بارزا في دعم مؤسس الحركة الصهيونية الحديثة ثيودور هرتزل، وساهم في فتح الأبواب السياسية والدبلوماسية أمام المشروع الصهيوني داخل أوروبا.

وبحسب المشاركين في التقرير الذي بدأت به الحلقة، فإن المفارقة التاريخية تكمن في أن هرتزل نفسه لم يكن متحمسا في البداية لفكرة فلسطين باعتبارها الخيار الوحيد لإقامة الدولة اليهودية، بينما كان الداعمون المسيحيون أكثر تمسكا بالأرض الفلسطينية انطلاقا من اعتبارات دينية مرتبطة بالنبوءات التوراتية.

من النصوص الدينية إلى المشروع السياسي

وتوضح الحلقة أن الصهيونية المسيحية تقوم على قراءة حرفية لبعض نصوص العهد القديم، وتعتبر أن اليهود هم "شعب الله المختار" وأن فلسطين بكاملها أرض موعودة لهم.

وبحسب هذه الرؤية، فإن قيام دولة إسرائيل ليس حدثا سياسيا عاديا، بل مرحلة ضرورية في سلسلة أحداث كبرى تشمل إعادة بناء الهيكل الثالث واندلاع معركة هرمجدون وعودة المسيح.

وتقول شخصيات دينية وبحثية استضافها البرنامج إن هذا الفهم حول النصوص الدينية إلى أدوات سياسية تُستخدم لتبرير السيطرة على الأراضي الفلسطينية، ورفض أي تسوية سياسية لا تنسجم مع هذه التصورات العقائدية.

أحد أبرز محاور الحلقة تناول الاعتقاد بضرورة بناء الهيكل الثالث في موقع المسجد الأقصى وقبة الصخرة.

وتعرض الحلقة شهادات لرجال دين مسيحيين يرفضون هذه التفسيرات، معتبرين أن ربط عودة المسيح بهدم المسجد الأقصى وإعادة بناء الهيكل يمثل انحرافا عن جوهر العقيدة المسيحية.

كما تستعرض الحلقة تصريحات لشخصيات دينية متطرفة دعت علنا إلى إزالة قبة الصخرة تمهيدا لبناء الهيكل، في حين يشير باحثون إلى أن جماعات يهودية متشددة حاولت بالفعل خلال العقود الماضية تنفيذ مخططات لاستهداف الحرم القدسي.

وترى شخصيات دينية مسيحية معارضة للصهيونية أن تحويل الأماكن المقدسة إلى ساحات صراع عقائدي يهدد بإشعال مواجهة دينية عالمية تتجاوز حدود فلسطين.

هرمجدون.. الحرب التي ينتظرها المتطرفون

وتكشف الحلقة جانبا آخر من عقيدة الصهيونية المسيحية يتمثل في الإيمان بوقوع حرب كبرى نهائية تُعرف باسم "هرمجدون".

وبحسب الباحثين الذين تحدثوا في البرنامج، فإن كثيرا من أتباع هذا التيار يعتقدون أن اندلاع حرب عالمية واسعة شرط أساسي يسبق عودة المسيح.

ويشير البرنامج إلى أن هذه الرؤية لا تنتهي عند دعم إسرائيل فقط، بل تتضمن تصورات تتوقع إبادة أعداد كبيرة من اليهود أنفسهم خلال تلك الحرب قبل تحقق الخلاص النهائي.

ويصف منتقدو هذا الفكر هذه العقيدة بأنها تحمل تناقضا جوهريا، إذ تقدم دعما غير محدود لإسرائيل في الحاضر بينما تتنبأ بزوال غالبية اليهود في المستقبل وفقا لتفسيراتها الخاصة.

من الكنائس إلى البيت الأبيض

وتسلط الحلقة الضوء على النفوذ السياسي المتزايد للتيارات الإنجيلية الصهيونية داخل الولايات المتحدة، وخاصة في أوساط الحزب الجمهوري.

ويشير المشاركون إلى أن الدعم الأمريكي لإسرائيل لا يستند فقط إلى اعتبارات إستراتيجية، بل يتأثر أيضا بقوة جماعات دينية ترى في إسرائيل جزءا من خطة إلهية يجب حمايتها ودعمها.

وفي هذا السياق، يستحضر قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بوصفه مثالا على التداخل بين العقيدة الدينية والسياسة الخارجية، حيث اعتبرته الأوساط الإنجيلية الصهيونية خطوة أساسية في تحقيق نبوءاتها المتعلقة بالقدس.

كما ناقشت الحلقة دور شخصيات دينية وسياسية أمريكية بارزة في تعزيز هذا التوجه، والدفاع عن الرواية الإسرائيلية بوصفها جزءا من واجب ديني قبل أن تكون موقفا سياسيا.

صعود الصهيونية الدينية داخل إسرائيل

وتوضح الحلقة أن التحولات التي شهدتها إسرائيل خلال العقود الأخيرة ساهمت في انتقال التيارات الدينية المتشددة من هامش الحياة السياسية إلى مركز صناعة القرار.

وبحسب الباحثين، فإن شخصيات مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير تمثل صعود تيار يرى أن إقامة "إسرائيل الكبرى" ليست مجرد مشروع سياسي، بل واجب ديني يجب تنفيذه.

ويرى ضيوف البرنامج أن هذا التحالف بين الصهيونية الدينية داخل إسرائيل والصهيونية المسيحية في الولايات المتحدة خلق بيئة سياسية تدفع نحو مزيد من التشدد والتوسع الاستيطاني، وتمنح غطاء دينيا للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

معركة الرواية والهوية

وفي الجزء الأخير من الحلقة، ناقش الباحثان عبد الله معروف مدير مركز دراسات القدس في جامعة 29 مايو في إسطنبول، وفارس مرعي، أستاذ تاريخ الأديان في جامعة زاخو في العراق الأبعاد الفكرية والسياسية لهذه الظاهرة.

ورأى معروف أن الصهيونية المسيحية تقوم على تفسير حرفي للنصوص الدينية يتجاوز سياقاتها التاريخية، محذرا من خطورة انتقال هذه التفسيرات إلى مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة وإسرائيل.

أما مرعي فربط نشأة الصهيونية المسيحية بالمشاريع الاستعمارية الأوروبية، معتبرا أن توظيف الدين في خدمة الأهداف الجيوسياسية لم يكن حدثا طارئا، بل جزءا من مسار تاريخي طويل رافق التوسع الغربي في المنطقة.

وتخلص الحلقة إلى أن الصهيونية المسيحية لم تعد مجرد تيار ديني هامشي أو مجموعة من النبوءات العقائدية، بل تحولت إلى قوة سياسية مؤثرة تمتلك امتدادات داخل المؤسسات الأمريكية والإسرائيلية.

وبينما يرى منتقدوها أنها توفر غطاء دينيا للاحتلال والاستيطان والحروب، يؤكد أنصارها أنها تمثل تحقيقا لنبوءات توراتية ينتظرون اكتمالها.

لكن القاسم المشترك الذي برز طوال الحلقة هو أن الصراع لم يعد يدور فقط حول الأرض والحدود، بل أصبح مرتبطا أيضا بمعركة أوسع حول تفسير التاريخ والدين والهوية، وبالقدرة على توظيف هذه التفسيرات في رسم سياسات تؤثر في مستقبل المنطقة والعالم بأسره.