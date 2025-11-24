صحفيو غزة.. ماذا وراء الخوذة والكاميرا؟

لا يمكن اعتبار الصحفيين في غزة مثل سائر زملائهم بالعالم، فقد تحولوا رغما عنهم وفي كثير من الأحيان للحدث نفسه بدلا من أن يكونوا ناقلين له، ورغم استهدافهم المباشر إلا أنهم أصروا على مواصلة عملهم.

وخلال عامين من حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة تحول المئات من الصحفيين إلى شهداء أو مصابين، وفقد العشرات منهم بعض أو جميع أفراد أسرته، ورغم ذلك رفضوا التخلي عن الميكروفون والكاميرا والقلم، وكلما سقط منهم واحد نهض آخر ليواصل المسيرة وينقل الجريمة التي يتعرض لها شعب أعزل على مرأى العالم وسمعه.

وسلّطت حلقة (2025/11/24) من برنامج " للقصة بقية" الضوء على صحفيي غزة وعلى جوانب لم تظهر أمام عدسات الكاميرا على لسان أحبة لهم وأهل تقاسموا ذكرياتهم وذكراهم.

وتحدثت فوزية الشريف، والدة مراسل الجزيرة الشهيد أنس الشريف عن ابنها الراحل وكيف كان يقبّل يدها ويطلب رضاها كلما استيقظ من النوم صباحا، كما عبّرت ابنته شام عن حلمها في أن تصبح صحفية مثل والدها الشهيد.

أما رائدة الشريف، وهي شقيقة أنس، فروت "للقصة بقية" كيف كان يدعوها إلى بيت الأهل لمشاركتهم الأكل وكل شيء، وكلما تمتنع يقول لها "الحياة فرص". كما كان أنس ينصح ابن أخته مصعب بأن يكون مثل بقية الناس مهما زادت شهرته كصحفي، وبأن لا ينسى أصله وهو أنه ابن مخيم جباليا.

من جهتها، أعادت هلا عصفور شريط ذكرياتها مع خطيبها الصحفي المصور الشهيد محمد سلامة، وروت قصة تعارفهما وعملهما مع بعض في سلسلة حلقات لبرنامج "أصوات من غزة"، ثم خطوبتهما وعقد قرانهما.

كما تحدثت صافيناز اللوح لبرنامج " للقصة بقية" ضمن حلقة "الإنسان وراء الصحفي"، عن شجاعة شقيقها الصحفي الشهيد أحمد اللوح، أما زوجته سائدة اللوح فتحدثت عن افتقادها له، وكيف أنها لا تصدق أنه ذهب بدون رجعة.

أما مدير مكتب الجزيرة في غزة وائل الدحدوح فعاد بذاكرته إلى أيام الإبادة الإسرائيلية في غزة، وقال إن الذين استشهدوا وجرحوا من الصحفيين ضحوا بكل ما يملكون، والذين بقوا سيكونون أقوياء للاستمرار رغم الأوجاع والجروح، مشيرا إلى أنهم بحاجة إلى جيل من الصحفيين يغير المفاهيم التي تدرّسها الجامعات والكليات في العالم. وأعرب عن قناعته بأن كبريات المؤسسات الإعلامية العالمية فشلت وسقطت سقوطا مدويا أمام حرب الإبادة في غزة.

لا شيء بعد غزة

وفي تعليقها على مأساة الصحفيين، قالت الصحفية الإيطالية المستقلة فرانشيسكا بوري إنها تشعر بالخزي وبالعار أن تكون صحفية أوروبية وغربية، وقالت "هذه نهاية الصحافة ولا شيء بعد غزة"، وأقرت بأن الصحفيين غطوا حرب أوكرانيا بطريقة مختلفة، لأن الحكومات الغربية كانت مع أوكرانيا.

وأشار مراسل الجزيرة هشام زقوت في حديثه لبرنامج " للقصة بقية" إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة كشفت زيف القوانين الدولية، وبينما ظل العالم صامتا أمام قتل الصحفيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، تولى الصحفي الفلسطيني مهمة كبيرة جدا وهي نقل الصورة للعالم.

وقال زقوت إن الصحفيين لم يكن بوسعهم حتى الاطمئنان على عائلاتهم وأطفالهم رغم القصف الإسرائيلي المتواصل، لكنهم قاموا بمهمتهم واستمرت التغطية والبث المباشر طوال الحرب، ورأى العالم من خلال الصحفيين الوجه الحقيقي لغزة وللاحتلال الغاشم الذي لم يردع.

وتحدث مراسل الجزيرة عن الصعوبات التي واجهت الصحفيين، ومنها قطع الاتصالات والإنترنت من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وذكّر بأن المصور سامر أبو دقة استشهد والاتصالات مقطوعة ولم يتمكنوا من طلب الإسعاف له.

أما مروان الغول، وهو صحفي فلسطيني ومراسل قناة "سي بي إس"، فأشار إلى الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها مراسل قناة أجنبية في غزة، فهو يعيش المذبحة والإبادة ويصارع من أجل نفي الرواية الإسرائيلية التي تنافي ما يحدث في الواقع.

ويضيف مروان أن 255 صحفيا فلسطينيا استشهدوا في حرب الإبادة خلال سنتين، مشيرا إلى أن هؤلاء ليسوا أرقاما، بل هم أناس كانت لهم أحلامهم وقصصهم وطموحاتهم في العيش مثل باقي الصحفيين، ويقول إن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لم ترحم الصحفي الفلسطيني كما لم ترحم المدني الفلسطيني.