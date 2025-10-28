"للقصة بقية" يستعرض تحديات البقاء وآمال الإعمار في غزة بعد الحرب

يحذر مسؤولون في قطاع غزة من كارثة إنسانية وشيكة بسبب عدم إدخال المعدات والإمدادات الضرورية رغم مرور نحو 3 أسابيع على وقف إطلاق النار، بحسب ما كشفت حلقة برنامج “للقصة بقية” على الجزيرة.

ويتساءل الخبراء: هل سيفي المجتمع الدولي بوعوده لأهل غزة، ومتى ستصل المعدات الثقيلة والوقود اللازم، ثم كيف يمكن حماية المواطنين من المخلفات الحربية غير المنفجرة التي تشكل 8% من الذخائر الملقاة على القطاع؟

وبحسب المتحدث باسم بلدية غزة، عاصم نبيه فإن أكثر من 75% من الآبار المركزية دمرت، إضافة إلى 200 ألف متر من شبكات الصرف الصحي.

ومن جهتها، تعلن الهيئة العربية الدولية للإعمار بدء العمل بفتح الطرقات وتركيب محطات التحلية، مؤكدة التنسيق مع جهات دولية لتثبيت السكان قبل حلول الشتاء.

تقديم فيروز زياني