للقصة بقية
برنامج متعدد المجالات في موضوعاته. يتناول القضايا السياسية والجيوسياسية والأمنية والعسكرية، إلى جانب الملفات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والحقوقية والإعلامية والتكنولوجية. جدول البث الحي
2016374 حلقةحوارية
حلقات
- الحلقة • 374/3742/11/2026
هل تغير الجزيرة جلدها أم تطور أدواتها؟ أسرار الرؤية الجديدة للشبكة
تدخل شبكة الجزيرة الإعلامية عقدها الرابع برؤية إستراتيجية جديدة تسعى إلى إعادة تشكيل تجربتها الإعلامية، من خلال الانتقال من نموذج القناة الواحدة إلى منظومة متكاملة من القنوات والبرامج والمنصات الرقمية
- الحلقة • 373/37426/10/2026
غزة وجنين وسوريا واليمن.. جروح نفسية لا تنتهي بانتهاء القصف
تلاحق آثار الحروب والصدمات النفسية الناجين في مناطق عدة من الشرق الأوسط، حيث لا تنتهي المعاناة بالنجاة من القصف أو فقدان المنازل والأحبة، بل تستمر في صورة ذكريات مؤلمة وخوف متكرر واضطرابات نفسية.
- الحلقة • 372/37419/10/2026
لعبة الجوع.. كيف يتحول الغذاء إلى سلاح للسيطرة والسياسة؟
من أراضي غامبيلا إلى التجويع في غزة، تتتبع حلقة “للقصة بقية” كيف تتحول المياه والبذور والديون والتجارة إلى أدوات نفوذ، وتناقش الفرق بين تأمين الغذاء وامتلاك القرار بشأنه.
- الحلقة • 371/37413/10/2026
مافيا النفايات.. تجارة بمليارات الدولارات تهدد البيئة وتلاحق الصحفيين بالاغتيال
تكشف قصة الاتجار غير القانوني بالنفايات عن جانب مظلم من التجارة العالمية، حيث تتحول المخلفات الصناعية والإلكترونية والمواد الخطرة إلى مصدر للأرباح، بينما تتحمل دول نامية أعباءها البيئية والصحية.
- الحلقة • 370/3746/10/2026
غازي حمد: حوار وطني بلا نتائج عبث وحماس تضع ثلاث ركائز للتوافق الفلسطيني
دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) غازي حمد كافة الفصائل الفلسطينية إلى حوار وطني فلسطيني جديد يقوم على ثلاث ركائز.
- الحلقة • 369/37428/9/2026
النووي الجديد.. تحذيرات متزايدة من خطر الروبوتات على حياة البشر
قبل سنوات قليلة، لم يكن أحد يتخيل أن تعتمد الجيوش على الآلة بهذه السرعة الكبيرة والمفاجئة التي أحدثها ظهور الذكاء الاصطناعي وإقحامه في ساحات الحروب، حتى وصل الأمر إلى التحذير من قتل الروبوتات للبشر.
- الحلقة • 368/37422/9/2026
بين التفاوض واستعادة الأراضي.. خيارات سوريا في مواجهة إسرائيل
منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، دخل الجنوب السوري مرحلة جديدة من التوتر، مع توغلات إسرائيلية وقصف لمواقع داخل الأراضي السورية.
- الحلقة • 367/37415/9/2026
شاهد حي على حق العودة.. لماذا تسعى إسرائيل لمحو مخيمات الضفة؟
لا تبدو المواجهة في مخيمات شمال الضفة الغربية مقتصرة على عملية عسكرية، بل تكشف عن إعادة تشكيل المكان وتفكيك المخيمات، بما يحمله ذلك من تداعيات على الوجود الفلسطيني وذاكرة النكبة وحق العودة.