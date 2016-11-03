للقصة بقية

البث الحي

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برنامج متعدد المجالات في موضوعاته. يتناول القضايا السياسية والجيوسياسية والأمنية والعسكرية، إلى جانب الملفات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والحقوقية والإعلامية والتكنولوجية. جدول البث الحي

2016374 حلقةحوارية

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