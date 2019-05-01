شاهد: "الأسرة محور رمضان" مع الشيخ عبد الفتاح مورو
الحلقة الثلاثون من برنامج “محطات رمضانية” الذي يقدمه الشيخ عبد الفتاح مورو، وحلقة اليوم بعنوان “الأسرة محور رمضان”.
اكتشف في برنامج “محطات رمضانية مع الشيخ عبد الفتاح مورو” وقفات إيمانية وتأملات روحية مبسطة تضيء لك معاني ودروس شهر رمضان، عبر أحاديث شيقة ونصائح عملية تعزز قيم التسامح والإيمان في حياتك اليومية.
الحلقة الرابعة والعشرون من برنامج “محطات رمضانية” الذي يقدمه الشيخ عبد الفتاح مورو، وحلقة اليوم بعنوان “قامات علمية مؤثرة ـ خير الدين التونسي”.
الحلقة الثالثة والعشرون من برنامج “محطات رمضانية” الذي يقدمه الشيخ عبد الفتاح مورو، وحلقة اليوم بعنوان “قامات علمية مؤثرة ـ عبد الرحمن بن خلدون”.
الحلقة الثانية والعشرون من برنامج “محطات رمضانية” الذي يقدمه الشيخ عبد الفتاح مورو، وحلقة اليوم بعنوان “قامات علمية مؤثرة”.
الحلقة الواحدة والعشرون من برنامج “محطات رمضانية” الذي يقدمه الشيخ عبد الفتاح مورو، وحلقة اليوم بعنوان “صروح علمية عريقة”.
الحلقة العشرون من برنامج “محطات رمضانية” الذي يقدمه الشيخ عبد الفتاح مورو، وحلقة اليوم بعنوان “المراكز العلمية”.
الحلقة التاسعة عشر من برنامج "محطات رمضانية" الذي يقدمه الشيخ عبد الفتاح مورو، وحلقة اليوم عن "العلاقة بين المشرق والمغرب".
الحلقة الثامنة عشرة من برنامج "محطات رمضانية" الذي يقدمه الشيخ عبد الفتاح مورو، وحلقة اليوم عن "الفنون والعولمة".
الحلقة السابعة عشرة من برنامج "محطات رمضانية" الذي يقدمه الشيخ عبد الفتاح مورو، وحلقة اليوم عن "هل نحن أمة مؤثرة".
الحلقة السادسة عشرة من برنامج "محطات رمضانية" الذي يقدمه الشيخ عبد الفتاح مورو، وحلقة اليوم عن " الفن في الإسلام".
الحلقة الخامسة عشرة من برنامج “محطات رمضانية” الذي يقدمه الشيخ عبد الفتاح مورو، وحلقة اليوم عن ” تذوق الفن”.