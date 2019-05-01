محطات رمضانية

اكتشف في برنامج “محطات رمضانية مع الشيخ عبد الفتاح مورو” وقفات إيمانية وتأملات روحية مبسطة تضيء لك معاني ودروس شهر رمضان، عبر أحاديث شيقة ونصائح عملية تعزز قيم التسامح والإيمان في حياتك اليومية.

شاهد: "خير الدين التونسي" مع الشيخ عبد الفتاح مورو

الحلقة الرابعة والعشرون من برنامج “محطات رمضانية” الذي يقدمه الشيخ عبد الفتاح مورو، وحلقة اليوم بعنوان “قامات علمية مؤثرة ـ خير الدين التونسي”.

Published On 29/5/2019
مدة الفيديو 06 دقيقة 43 ثانية 06:43

شاهد: "تذوق الفن" مع الشيخ عبد الفتاح مورو

الحلقة الخامسة عشرة من برنامج “محطات رمضانية” الذي يقدمه الشيخ عبد الفتاح مورو، وحلقة اليوم عن ” تذوق الفن”.

Published On 20/5/2019
مدة الفيديو 06 دقيقة 46 ثانية 06:46