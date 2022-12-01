منتخب فرنسا يتأهل إلى نهائي كأس العالم قطر 2022
تأهل منتخب فرنسا لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022 على حساب نظيره المغربي، بعد المباراة التي أقيمت على ملعب استاد البيت بمدينة الخور، وانتهت بفوز المنتخب الفرنسي بهدفين دون مقابل.
تأهل منتخب فرنسا لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022 على حساب نظيره المغربي، بعد المباراة التي أقيمت على ملعب استاد البيت بمدينة الخور، وانتهت بفوز المنتخب الفرنسي بهدفين دون مقابل.
قطر 2022، برنامج جديد أطلقته الجزيرة مباشر ليكون نافذة لكل ما يتعلق بالمونديال، وراصدًا لنبض الجماهير، سيذاع في تمام الساعة الثانية عشرة (منتصف الليل) بتوقيت مكة المكرمة يومي السبت والأحد من كل أسبوع.
تأهلت للدور ثمن النهائي منتخبات فرنسا والبرتغال والبرازيل وهولندا والسنغال وإنجلترا والولايات المتحدة وأستراليا والأرجنتين وبولندا والمغرب وكرواتيا وإسبانيا واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا.
وصل المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على إسبانيا بركلات الترجيح، وما إن انتهى اللقاء بين المنتخبين حتى خرج المغاربة احتفالا بهذا الإنجاز التاريخي.
كان اليوم الـ17 من بطولة كأس العالم 2022 قي قطر تاريخيا للمغرب وللعرب بعد تحقيق إنجاز غير مسبوق بالتأهل للدور ربع النهائي على حساب إسبانيا، وسطّر المغاربة ملحمة كروية أوصلتهم إلى دور الثمانية.
شهدت بطولة كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر عبور منتخبي كرواتيا والبرازيل إلى الدور ربع النهائي على حساب اليابان وكوريا الجنوبية على التوالي، وبذلك يغادر آخر ممثلين لقارة آسيا في المونديال.
تأهل منتخب إنجلترا إلى الدور ربع النهائي لنهائيات كأس العالم قطر 2022، بفوزه بثلاثة أهداف على نظيره السنغالي، وهي أول مباراة على الإطلاق تجمع المنتخبين في بطولة كأس العالم.
اقتنص المنتخب الياباني بطاقة العبور لدور الـ16 بكأس العالم 2022 في قطر بفضل فوزه المثير على نظيره الإسباني بهدفين مقابل هدف على استاد خليفة الدولي في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة.
حجز المنتخب السويسري بطاقة تأهل إلى دور الـ16 بمونديال قطر 2022 بعد فوزه على نظيره الصربي 3-2، فيما ودعت صربيا والكاميرون المسابقة برغم فوز الأخيرة على البرازيل المتصدرة والمتأهلة سلفًا.
فاز المنتخب الهولندي على نظيره الأميركي بنتيجة 3-1، في مستهل مباريات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022 في قطر، ليصبح أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي، وأقيمت المباراة على ملعب خليفة الدولي.
تأهل المنتخب الفرنسي على الرغم من هزيمته أمام نظيره التونسي بعدما حصل على 4 نقاط، بينما جاء تأهل المنتخب الأسترالي عقب فوزه بهدف على نظيره الدنماركي ليحتل بها المركز الثاني في المجموعة.
أحرز كريستيان بوليسيك هدفا لتتغلب الولايات المتحدة 1-صفر على إيران، وتتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم لكرة القدم، بعد سيطرتها على المباراة الممتعة التي جرت في المجموعة الثانية.