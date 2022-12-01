عن البرنامج

قطر 2022، برنامج جديد أطلقته الجزيرة مباشر ليكون نافذة لكل ما يتعلق بالمونديال، وراصدًا لنبض الجماهير، سيذاع في تمام الساعة الثانية عشرة (منتصف الليل) بتوقيت مكة المكرمة يومي السبت والأحد من كل أسبوع.