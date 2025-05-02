الدروز والأكراد والساحل.. من وراء الفتنة في سوريا؟

في مشهد يتكرر من الجنوب للشرق وصولا للساحل تتصاعد أزمات أمنية وسياسية بسوريا، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الفتنة الطائفية ودخول لاعبين إقليميين على خط التوتر، مما يعمق الانقسام ويهدد بتفتيت البلاد.

وركزت الحلقة الجديدة من برنامج "بانوراما الجزيرة نت" على قراءة خلفيات هذه الاضطرابات، وناقشت الدور الإسرائيلي في إذكاء التوترات، إلى جانب ما تمثله تحركات بعض المكونات كالدروز والأكراد من تحديات إضافية للحكومة السورية.

وأحدث هذه التوترات اندلع في ضواحي العاصمة دمشق، وتحديدا في صحنايا وجرمانا، حيث سقط العشرات من القوات الحكومية في مواجهات دامية أشعل فتيلها تسجيل صوتي منسوب إلى أحد أبناء الطائفة الدرزية وتضمّن إساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ووفق شهادة شهود عيان نقلها مراسل الجزيرة نت، فقد بدأت الأحداث بمناوشات سرعان ما تطورت إلى اشتباكات مسلحة، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار وتشكيل لجنة مشتركة تهدف إلى تهدئة الأوضاع وإيجاد حلول للأزمة.

وأكد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ أن العملية الأمنية انتهت بتحييد ما وصفها بـ"المجموعة الخارجة عن القانون"، مشددا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة للحفاظ على السلم الأهلي ومنع تجدد الفوضى الأمنية.

بنود التهدئة

وتضمّن اتفاق التهدئة بنودا عدة، منها ضمان إعادة الحقوق إلى أصحابها، وجبر الضرر، ومحاسبة المتورطين، إلى جانب الدعوة لوقف التجييش الطائفي والمناطقي، وتأمين حرية الحركة والعبور في المناطق المتضررة.

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بدوره، دعا المفتي العام لسوريا الشيخ أسامة الرفاعي إلى التوحد ضد الفتنة التي "يشعلها أعداء الأمة"، محذرا من الانزلاق إلى مستنقع قد يدفع الجميع ثمنه، حيث لا رابح في فتنة تفتك بالجميع.

لكن الموقف ازداد تعقيدا بعد أن دخلت إسرائيل على خط الأزمة، إذ أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو -في بيان مشترك مع وزير دفاعه– أنها تتحرك انطلاقا من "التزامها تجاه الدروز في إسرائيل"، متذرعة بحمايتهم في سوريا.

في المقابل، أكدت الحكومة السورية رفضها أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، مشددة على أن سيادة البلاد ليست موضع نقاش، وأن الدولة ملتزمة بحماية جميع مكونات الشعب السوري دون تمييز.

ووجّه مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون دعوة فورية لوقف الهجمات الإسرائيلية، مؤكدا أن التصعيد في هذا التوقيت يهدد الاستقرار الهش بالمنطقة ويقوض جهود الحل السياسي.

أجندة إسرائيلية

وبحسب محللين، فإن الادعاء الإسرائيلي بحماية الدروز ليس سوى غطاء لأجندة أعمق تستهدف إعادة رسم الخارطة السورية، بما يخدم المصالح الأمنية والسياسية لتل أبيب في المنطقة.

ورأى الخبير في الشأن الإسرائيلي مهند مصطفى أن إسرائيل تستغل الزعيم الروحي للطائفة الدرزية موفق طريف أداة ضمن إستراتيجيتها تجاه دمشق، مؤكدا أن الأمر يتجاوز البعد الطائفي إلى ترتيبات إقليمية أوسع.

وفي هذا السياق، حذر الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط من الانسياق وراء المشروع الإسرائيلي، معتبرا أن تل أبيب تسعى إلى تفكيك النسيج الدرزي وتهجيره واستغلاله في صراعها مع سوريا.

وسلطت الجزيرة نت الضوء على الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أمام مجلس الأمن، والتي ندد فيها بالقصف الإسرائيلي المتكرر، مشيرا إلى أن "سوريا الجديدة" لن تكون مصدرا لعدم الاستقرار في الإقليم.

وفي موقف لافت، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل تحاول تصدير نار الحرب من فلسطين ولبنان إلى سوريا، مستغلة مناخ الانفتاح السياسي بعد التغييرات في دمشق، مؤكدا أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع جديد في المنطقة.

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الساحل والشرق

وبموازاة ذلك، يشهد الساحل السوري تحركات مثيرة للجدل عقب إعلان رامي مخلوف رجل الأعمال المعروف وابن خال الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد تشكيل فصيل مسلح بقيادة العميد سهيل الحسن المتهم بارتكاب مجازر خلال سنوات الثورة.

وتثير هذه التحركات مخاوف من عسكرة إضافية للمشهد في مناطق يفترض أنها مؤيدة للنظام، مما يشير إلى تصدعات داخل البنية الموالية ويعيد إلى الأذهان تجارب المليشيات الموازية التي نشطت في المراحل السابقة.

أما في الشرق فقد أثارت وثيقة صادرة عن مؤتمر سياسي كردي عقد في القامشلي جدلا واسعا بعد مطالبتها بتطبيق نظام لا مركزي، وهو ما قوبل برفض قاطع من الرئاسة السورية التي اعتبرته مقدمة لتقسيم البلاد وإنشاء كيانات منفصلة.

وأكدت دمشق أن أي محاولات لفرض واقع فدرالي أو إدارة ذاتية تتعارض مع وحدة سوريا، مشددة على أن الحوار مع الأكراد لن ينجح إلا في ظل الالتزام بوحدة الأراضي والسيادة الوطنية.

ورأى الكاتب والباحث الفلسطيني سعيد الحاج أن القرارات النهائية بشأن هذه الملفات لا تزال رهينة الحوار المرتقب بين الإدارة السورية والأطراف الكردية، مشيرا إلى أن المشهد سيزداد وضوحا في الأسابيع المقبلة.