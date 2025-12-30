هل تريد "قسد" الوحدة أم الانفصال عن سوريا؟

تناولت حلقة “الاتجاه المعاكس” ملف قوات سوريا الديمقراطية وتساءلت عما إذا كان هذا التنظيم يمثل رأس الأفعى لكل المليشيات التي باتت تهدد سوريا وتركيا، وعما إذا كان من حقه أن يحمي نفسه.

أثار برنامج "الاتجاه المعاكس" في حلقة جديدة موضوع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وتساءل مع ضيفيه عما إذا كان هذا التنظيم يمثل رأس الأفعى لكل المليشيات التي باتت تهدد سوريا وتركيا، وعما إذا كان من حق "قسد" أن تؤمّن على نفسها قبل الانخراط في سوريا الجديدة.

وتجادل ضيفا حلقة (2025/12/30) من البرنامج حول أسباب رفض "قسد" الاندماج في الدولة السورية، وعلاقتها بالمليشيات التي تهدد وحدة سوريا، بالإضافة إلى علاقتها بإسرائيل.

ووصف رئيس تحرير وكالة أنباء تركيا، حمزة تكين قوات قسد بأنها "مليشيات إرهابية وعصابات اغتصبت الأرض السورية بلحظة ضعف عانى منها الشعب السوري إبان النظام المخلوع"، واتهمها بالوقوف مع الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال إن "قسد" تستغل الوضع بعد انتصار الثورة السورية وسقوط نظام الأسد، لأنها تريد الانفصال عن سوريا، مذكّرا بأنها وقّعت على اتفاق مع الحكومة السورية في 10 مارس/آذار الماضي، لكنها لم تلتزم به.

واستند تكين إلى تصريح لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حذر فيه "قسد" من أنها إذا استمرت في حمل السلاح فستواجَه بالسلاح، أي السلاح السوري والتركي.

واعترض الناشط والباحث السياسي رستم محمود الاتهامات التي كالها تكين لقوات "قسد"، وقال إن "هذه القوات حاربت وقاتلت عشرات الآلاف من الإرهابيين ومنعت أعتى الإرهابيين في العالم الذين تدفقوا من تركيا إلى أي مدينة سورية"، وفق قوله.

وبينما نفى وقوف "قسد" إلى جانب النظام المخلوع، قال إن الأسد ووالده أكثر من حاربا الأكراد طوال 40 عاما. وأضاف أن "قسد هي من تمثل الثورة السورية، والجهة الوحيدة غير الطائفية التي تطالب بنظام مدني ديمقراطي، وبأن تكون سوريا دولة تشاركية".

واتهم في المقابل الآخرين -دون تسميتهم- بنشر الطائفية وإعادة ما أسماها بعثية دينية بشكل جديد، وقال إن هؤلاء هم من أفشلوا الثورة السورية ولا يسمحون اليوم ببناء دولة مدنية ديمقراطية في سوريا.

وبرأي محمود فإن "قسد ستندمج مع الحكومة السورية عندما يلتزم القائمون على السلطة بالقيم العليا للثورة السورية، ويقبلون بتحديد هوية الدولة السورية كدولة ديمقراطية مدنية والشراكة بالسلطات"، وأضاف "لن نترك لأحد أن يأخذ منا سلاحنا للقضاء علينا مثلما قضوا على الدروز وغيرهم".

وحول وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقوات سوريا الديمقراطية بأنها "عصابات من المرتزقة أخطر من تنظيم الدولة الإسلامية وأكثر وحشية منها"، نفى الناشط محمود أن يكون ترامب قد صرح بذلك.

علاقات مع إسرائيل

وبينما نفى الضيف الكردي وجود علاقات بين الأكراد وإسرائيل، وقال إنه لا وثيقة تثبت هذا الأمر، رد عليه رئيس تحرير وكالة أنباء تركيا، حمزة تكين، بالقول إن "قسد مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاحتلال الإسرائيلي"، ونقل عن وزير الخارجية التركي تصريحه قوله إن "تنظيم "قسد" في سوريا يستمد قوته من إسرائيل".

كما نقل تكين عن صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن "إسرائيل تواصل دعم قوات حكمت الهجري، وهو أحد زعماء الدروز في السويداء عبر تنظيم قسد".

وحسب نفس الضيف، فإن "تركيا لديها اليوم حجة عسكرية للتدخل بالشراكة مع الحكومة السورية للقضاء على قسد"، التي قال إنها تريد أن تكون جزءا من المشروع الإسرائيلي الكبير في المنطقة، وحذر من أن عدم القضاء على "قسد" من طرف سوريا وتركيا يعني أنه لن تكون هناك جمهورية عربية سورية"، بحسب رأيه.