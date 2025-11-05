جدل وانقسام بشأن النظام الفدرالي في سوريا

ناقشت حلقة (2025/11/4) من برنامج ” الاتجاه المعاكس” موضوع الفدرالية الذي يدور الجدل بشأنه في سوريا، حيث تنادي بعض الأصوات بتطبيق هذا النظام في سوريا الجديدة لحل أزماتها الراهنة.

بينما يعارض البعض الآخر هذا الطرح.

واستضافت الحلقة مؤيدا لطرح الفدرالية وهو البرلماني الألماني جيان عمر خيار، الذي قال إن الفدرالية هي الحل الأمثل لسوريا، وإن التوقيت هو الأنسب لتطبيقها، كما استضافت معارضا لهذا الطرح وهو الكاتب والسياسي عبد المنعم زين الدين.

ويرى زين الدين أن شروط تطبيق النظام الفدرالي لا تتوفر في سوريا اليوم، واتهم المطالبين بهذا الطرح بأنهم يريدون تكريس التقسيم في سوريا.

تقديم: فيصل القاسم