الاتجاه المعاكس
برنامج يناقش قضية خلافية واحدة من خلال سؤال محوري، ويضع موقفين متعارضين في مواجهة مباشرة، بما يُتيح عرض حجج كل طرف، واختبار ما تستند إليه من وقائع وتفسيرات ومصالح، وصولًا إلى إضاءة أوسع لأبعاد القضية. جدول البث الحي
20141237 حلقةحوارية
حلقات
- الحلقة • 1237/12373/11/2026
هل انتهت إيران التي عرفناها أم أنها باقية وتتمدد؟
لم تعد إيران بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها كما كانت قبلها، وذلك بالنظر إلى الخسائر التي طالت قادتها وقدراتها ومقدراتها، لكن ثمة من يرون أنها انتهت كبلد، ومن يرون أنها باقية وربما تصبح أقوى.
- الحلقة • 1236/123724/2/2026
هل دخل نفوذ إيران موتا سريريا أم إنه باق ويتمدد؟
بينما يتعامل بعضهم مع النفوذ الإيراني بالمنطقة على أنه بات جزءا من الماضي، يرى آخرون أن الجمهورية الإسلامية باقية راسخة، وأن كل ما يشاع عن تفككها ودنو غروب شمسها ليس إلا “بروباغندا” ومفرقعات إعلامية.
- الحلقة • 1235/123717/2/2026
غضب الساحل السوري ضد الحكومة.. حق مشروع أم صيد بالماء العكر؟
بينما تحاول الحكومة السورية محاصرة نيران الثأر المشتعلة في صدور ملايين السُّنة تجاه فلول الرئيس المخلوع بشار الأسد، يسعى هؤلاء لإشعال أزمة بعد أخرى بدعوى تعرُّضهم لانتهاكات واسعة.
- الحلقة • 1234/123710/2/2026
هل "إسرائيل الكبرى" حلم صهيوني أم وهم عربي؟
لم تعد رغبة إسرائيل في ابتلاع بعض دول المنطقة أو أجزاء منها والسيطرة على بقية الدول بالقوة خافيا على أحد، بيد أن هناك من لا يزال يرى أن تل أبيب تبحث عن السلام لا عن الحرب.
- الحلقة • 1233/12373/2/2026
الاتجاه المعاكس.. "مجلس السلام" فرصة إنقاذ لغزة أم بيع للأوهام؟
ناقش الاتجاه المعاكس مشروع ترمب لتشكيل “مجلس السلام” لغزة بين من يراه فرصة لفرض تسوية ووقف الحرب، ومن يعتبره التفافا على الشرعية الدولية وصفقة اقتصادية لتصفية القضية الفلسطينية.
- الحلقة • 1232/123727/1/2026
الاتجاه المعاكس: هل انتهت المشاريع الانفصالية في سوريا إلى غير رجعة؟
ناقشت حلقة “الاتجاه المعاكس” مصير المشاريع الانفصالية في سوريا؛ بين من يرى أنها سقطت بسقوط رهاناتها الدولية وتراجع نفوذ “قسد”، ومن أكد أنها لم تنته بل تعيد طرح نفسها تحت عناوين الفدرالية واللامركزية.
- الحلقة • 1231/123720/1/2026
إيران على حافة المواجهة.. ضغط أميركي أم حرب إقليمية؟
تناولت حلقة برنامج الاتجاه المعاكس (2026/1/20) خلفيات التصعيد الأميركي ضد إيران وما إذا كانت واشنطن تتحرك بدافع دعم الاحتجاجات الشعبية أم في إطار سعيها للهيمنة على الثروات ومصادر الطاقة وتطويق خصومها.
- الحلقة • 1230/123714/1/2026
تحرير أم إخضاع.. ما الذي يريده ترامب من هذا العالم؟
رغم تجاوزه لكل القوانين والمواثيق الدولية وتصريحه علنا بأنه ليس مقيدا بهما، يجد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من يدافع عنه ويرى أنه يحاول إصلاح العالم الذي أفسده نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية.