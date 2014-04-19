البث الحي

الاتجاه المعاكس

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برنامج يناقش قضية خلافية واحدة من خلال سؤال محوري، ويضع موقفين متعارضين في مواجهة مباشرة، بما يُتيح عرض حجج كل طرف، واختبار ما تستند إليه من وقائع وتفسيرات ومصالح، وصولًا إلى إضاءة أوسع لأبعاد القضية. جدول البث الحي

20141237 حلقةحوارية

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