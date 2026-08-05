"شبكات" يستعرض أكبر جنازة بغزة وانتقال صلاح لطرابزون سبور

تناولت حلقة (5/8/2026) من برنامج “شبكات” عدة قضايا أثارت تفاعلا عبر المنصات، ومن بينها تشييع أكبر جنازة بتاريخ قطاع غزة لشهداء ظلوا تحت الأنقاض 3 سنوات.

وسلّطت الحلقة الضوء على مشاعر الحزن والغضب التي رافقت تشييع أهالي قطاع غزة أكبر جنازة في تاريخ القضية الفلسطينية، لدفن جثامين 112 شهيدا انتُشلوا من تحت الأنقاض بعد أكثر من عامين ونصف العام من مجزرة حي الصبرة، وسط تفاعل واسع مع المشاهد المؤثرة.

وفي الملف البحري، ناقش البرنامج ردود الفعل المتصاعدة عقب غرق سفينة شحن هندية بالكامل قبالة ميناء المخا اليمني إثر استهدافها بزورق مفخخ، واستعرضت الحلقة الإدانات الحكومية والدولية للهجوم، والمخاوف الاقتصادية من انعكاس التصعيد في البحر الأحمر على أسعار النفط والشحن.

كما توقفت الحلقة عند مقطع فيديو وثق مطاردة طائرة مسيّرة روسية لبائع خضراوات أعزل في مدينة خيرسون الأوكرانية، مما أثار موجة استنكار واسعة، واستعرض البرنامج الاتهامات الأوكرانية لروسيا باستهداف المدنيين، مقابل اتهامات موسكو لكييف بتنفيذ هجمات مماثلة داخل أراضيها.

وتطرق "شبكات" إلى حالة القلق الصحي في الولايات المتحدة عقب تفشي طفيلي "السيكلوسبورا" المعوي المرتبط بمنتجات الخس المكسيكي، وتسجيل آلاف الإصابات ووفاتين، وتابعت الحلقة التحقيقات الجارية بين السلطات الأمريكية والمكسيكية، وتأكيدات البيت الأبيض السيطرة على الوضع.

وسلّط البرنامج الضوء على التفاعل الرياضي الواسع مع انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى نادي طرابزون سبور التركي في صفقة انتقال حر، ورصدت الحلقة الانقسام الجماهيري بين مَن اعتبر الخطوة تراجعا ومن رآها خيارا منطقيا، إلى جانب مظاهر الاستقبال الحافل.

تقديم: لين البديري