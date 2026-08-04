"شبكات" يتناول قصة قاض مزيف في مصر ومحاولات الإطاحة بإنفانتينو

تناولت حلقة (4 أغسطس/آب 2026) من برنامج “شبكات” قضايا أثارت تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل، من بينها قصة قاضٍ مزيف في مصر، والتمرد غير المسبوق على رئيس الفيفا ومحاولات الإطاحة به.

وسلطت الحلقة الضوء على قصة شاب مصري انتحل صفة قاضٍ طوال 5 أعوام، حيث استأجر قاعة محكمة ومكتبا بمساعدة موظفين لخداع المواطنين وابتزازهم بملايين الجنيهات. وأحالت النيابة المتهم مع 4 آخرين إلى المحاكمة الجنائية بتهم النصب والتداخل في وظيفة عمومية.

وتطرقت الحلقة إلى معاناة نازحي قطاع غزة المتفاقمة إثر غزو العقارب والقوارض خيامهم المكتظة بفعل الحرارة وتراكم النفايات، واستعرضت تداعيات هذه الأزمة البيئية الخطيرة التي حولت الخيام إلى بؤر للأمراض، مخلفة عشرات الآلاف من الإصابات الطفيلية بين صفوف الأهالي.

وفي ملف آخر، سلطت الحلقة الضوء على استياء رواد المنصات تجاه مطعم "برغر كينغ" لإقالته موظفة هتفت "فلسطين حرة" بوجه مغن إسرائيلي. ولاقى القرار انتقادا لاذعا دفع الناشطين إلى التضامن معها، وتجديد الدعوات إلى مقاطعة الشركة إثر تقديم وكيلها دعما بالوجبات المجانية لجنود الاحتلال.

وتناولت الحلقة حالة الحزن التي سادت الأوساط الرياضية عقب غرق لاعبة كرة القدم المغربية فاتن بن عمر العزيزي خلال محاولتها السباحة نحو جيب سبتة، في مأساة إنسانية زادها ألما صدور تأشيرة دخولها لإسبانيا في اليوم ذاته الذي فارقت فيه الحياة.

واستعرضت الحلقة الأزمة التي تعصف برئاسة جياني إنفانتينو للفيفا بعد خطته السرية لخصخصة حقوق كأس العالم، وأوضحت تفاصيل تمرد الاتحادات الكبرى ومطالبتها بإقالته وتشكيلها مشروعا داخليا للإطاحة به، في حين يحاول الاستنجاد سياسيا لتخفيف الضغوط المتزايدة وتهديدات سحب الثقة منه.

تقديم: لين البديري