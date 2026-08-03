"شبكات".. اصطدام مروحيتين في اليونان وزلزال قوي يوقظ المصريين

رصد برنامج “شبكات” في حلقة (3 أغسطس/آب 2026) حزمة من الملفات السياسية والميدانية التي أشعلت المنصات الرقمية، وتنوعت بين السجالات الدبلوماسية والكوارث الطبيعية والطرائف المنوعة.

وأثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدء محادثات مع إيران -وهو ما تنفيه طهران- سجالا افتراضيا واسعا بين من اعتبر أن واشنطن مأزومة وتبحث عن مخرج دبلوماسي لإدراكها قوة الردع، في حين رجح آخرون أن التصريحات تمويه لضربة عسكرية، مؤكدين أن طهران ترفض الخضوع لأي اتفاق.

وتفاعل المصريون بكثافة مع الزلزال القوي الذي ضرب البلاد فجر اليوم، حيث ضجت المنصات الرقمية بمزيج من منشورات الفزع والدعاء والتغريدات الساخرة.

وكذلك، حظي حادث اصطدام مروحيتين باليونان خلال إطفاء حرائق الغابات بتفاعل واسع، حيث عبّر النشطاء عن صدمتهم وأشادوا بشجاعة الفرق الميدانية.

وتفاعل المدونون بشكل واسع مع توثيق ترمب لفوزه ببطولتي غولف، بين من اعتبر الحركة محاولة للفت الأنظار ومن رآها استعراضا دائما للنجاح.