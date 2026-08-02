"شبكات" يتناول إلغاء ضرب إيران واعتداء جنسيا داخل سجن عراقي

تناولت حلقة (2 أغسطس/آب 2026) من برنامج “شبكات” قضايا أثارت تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل، من بينها الإلغاء المفاجئ لهجوم عسكري على إيران، وضلوع ضباط شرطة عراقيين في اعتداء جنسي على سجين بالديوانية.

واستعرضت الحلقة تفاصيل التراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن شن ضربة عسكرية قوية ضد إيران، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق أولي لإنهاء التهديد النووي وفتح مضيق هرمز، وسط تباين تفاعلات الرواد بين متوقع للمسار الدبلوماسي ومحذر من العواقب الكارثية للتصعيد.

كما تناول البرنامج تفاعلات غاضبة في العراق إثر كشف تحقيقات عن ضلوع ضباط شرطة في اعتداء جنسي على سجينة في الديوانية بعد إطفائهم كاميرات المراقبة، حيث سارعت السلطات إلى توقيف المتهمين وإحالتهم للقضاء، وسط مطالبات حقوقية وشعبية واسعة بإنزال أقصى العقوبات لمنع استغلال السلطة.

وفي ملف الهجرة، تابع البرنامج تركيب السلطات الإسبانية حاجزا مطاطيا عائما بمعبر تراخال في سبتة لوقف تدفق المهاجرين سباحة، وسط تصاعد الغضب الشعبي ضد المهاجرين العائدين إلى المغرب، ومطالبات دولية بمعالجة جذور الأزمة الإنسانية التي وُصفت بأنها الأسوأ في البلاد منذ 4 عقود.

رياضيا، رصد البرنامج الإعلان عن استحداث بطولة "دوري الأمم الأفريقية" وتعديل نظام كأس أمم أفريقيا، لتقام كل 4 أعوام. ولقيت الخطوة تفاعلا متباينا على المنصات، بين مرحب بالديربيات الجغرافية التي سترفع التنافسية، ومنتقد يخشى تضاؤل فرص التأهل أمام بعض المنتخبات المستضعفة.

تقديم: لين البديري