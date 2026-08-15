"شبكات".. حصار قصرة واستنفار بسبتة وكوريا تودع لحم الكلاب

تناولت حلقة 15 أغسطس/آب 2026 من برنامج “شبكات” مجموعة من القصص والموضوعات التي أثارت تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وسلطت الحلقة الضوء في موضوعها الأول على الأحداث في بلدة قُصْرة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية، حيث نصب مستوطنون خيمة بين منازل فلسطينية وحاصروها، ليقوم الجيش والشرطة الإسرائيليان بإجلاء العائلات الفلسطينية وتحويل منازلهم إلى ثكنات عسكرية بدلا من إبعاد المستوطنين، وهو ما أثار غضبا وتفاعلا واسعين عبر المنصات.

كما تطرقت الحلقة إلى حالة الاستنفار الأمني المكثف في المغرب وإسبانيا على الحدود المتاخمة لمدينة سبتة، عقب انتشار دعوات مجهولة المصدر عبر شبكات التواصل تحرض على العبور الجماعي، وما رافق ذلك من تعزيزات أمنية مشددة وإغلاق للحواجز الحدودية.

كما توقفت الحلقة عند الاستعدادات النهائية في كوريا الجنوبية لحظر تناول لحم الكلاب حظرا شاملا، مستعرضة إغلاق مئات المزارع وتقديم تعويضات مالية لأصحابها، وسط تباين في الآراء بين كبار السن المتمسكين بالثقافة التراثية والأجيال الشابة الرافضة لها.

وفي القضايا الرقمية، تناولت الحلقة ظاهرة تغير استخدامات الرموز التعبيرية "الإيموجي" وكيف أصبحت تكشف عن أعمار مستخدميها وانتماءاتهم الجيلية، مع تسليط الضوء على تحول الأجيال الجديدة نحو استخدام "الملصقات" بوصفها بديلا أكثر تعبيرا عن المشاعر.

واختتمت الحلقة فقراتها بطرح سؤال "هل يموت الإنسان من الفرح؟"، مع تسليط الضوء على متلازمة "القلب السعيد" (تاكوتسوبو)، واستعراض دراسات طبية تؤكد أن الانفعالات العاطفية القوية -حتى الناتجة عن السعادة الشديدة- قد تتسبب في أعراض تشبه الجلطة القلبية وتؤثر في صحة الإنسان.