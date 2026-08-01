كيف تفاعل الناشطون مع رسوم باب المندب وأحداث سبتة وتفاصيل "المقاتل الأنيق"؟

تناولت حلقة السبت 1 أغسطس/آب من برنامج “شبكات” تفاعل مواقع التواصل مع تهديد جماعة أنصار الله (الحوثيين) بفرض رسوم على مضيق باب المندب، وعبور آلاف المغاربة إلى سبتة، وأحدث ما نُشر عن “المقاتل الأنيق”.

وأشارت الحلقة إلى ما نشرته وكالة رويترز -قبل أيام- عن سعي الحوثيين لتعزيز سيطرتهم على الملاحة في البحر الأحمر عبر فرض رسوم على باب المندب، وذلك بعد مشاورات أجرتها مع إيران الشهر الماضي.

لكن الجماعة نفت -اليوم- اعتزامها فرض رسوم ‌‌على السفن التجارية العابرة للمضيق، وقالت إن المرور عبر هذا الممر المائي الإستراتيجي لا يزال مجانا.

كما تناولت الحلقة عبور نحو 60 ألف مغربي إلى مدينة سبتة في واحدة من كبرى موجات الهجرة غير النظامية في تاريخ إسبانيا، وكذلك بدء عودة المئات منهم إلى بلادهم.

وتناولت الحلقة أيضا التفاصيل الجديدة التي نشرتها كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- عن "المقاتل الأنيق" الذي أثار تفاعلا كبيرا بعد ظهوره وهو يهاجم دبابة إسرائيلية أواخر يناير/كانون الثاني 2024.

وأخيرا، تناولت الحلقة الدعوى المرفوعة ضد شركة نتفلكس، التي تتهمها بالتسبب في ضياع نسخة غير مشفرة من الفيلم الأمريكي "فورتيتيود" الذي تكلف أكثر من 40 مليون دولار، واستمر تصويره 7 أعوام.