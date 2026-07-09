برنامج "شبكات" يكشف خسائر المونديال إذا خرجت الأرجنتين من السباق

استعرضت حلقة (2026/7/9 ) من برنامج “شبكات” الخسائر الباهظة التي كانت ستطال المونديال لو أُقصي منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي أمام مصر.

كشفت تقارير إعلامية أن غياب النجم ميسي مبكرا من المونديال كان سيتسبب في تراجع الإعلانات والمشاهدة والتفاعل الرقمي، وأظهرت الأرقام أن قيمة كأس العالم اقتصاديا كانت ستنهار مع غياب النجم الأرجنتيني.

وفي السياق ذاته، سلطت الحلقة الضوء على تفاعل النشطاء مع المباراة "المثيرة" التي انتهت بفوز الأرجنتين 3-2 على مصر وتأهلها للدور ربع النهائي، وسط اتهامات مصرية بـ"الظلم التحكيمي".

وفي الشأن السياسي، رصدت الحلقة تفاعل المنصات مع إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نظيره السوري أحمد الشرع -على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة- بشطب سوريا من قائمة "الدول الراعية للإرهاب".

إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر

كما خصص "شبكات" جانبا من حلقته لتفاعل النشطاء مع قرار المحكمة العسكرية اللبنانية إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر في القضايا الأمنية الأربع المرفوعة ضده، مقابل كفالات مالية بلغ مجموعها نحو 5.6 آلاف دولار.

وغادر شاكر مكان توقيفه بعد 13 عاما من أحداث عبرا (المواجهات المسلحة الدامية التي اندلعت في 23 يونيو/حزيران 2013 في بلدة عبرا قرب مدينة صيدا جنوبي لبنان، بين الجيش اللبناني ومجموعات مسلحة تابعة للشيخ أحمد الأسير) ناشرا رسالة قال فيها: "اليوم كتبت لي سطور جديدة في الحرية".

وفي شأن آخر، رصدت الحلقة الجدل الواسع على المنصات الذي أثارته إعادة الرئيس ترمب نشر مقطع فيديو لطفلات صوماليات محجبات خلال حفل تخرجهن من الروضة في ولاية مينيسوتا.

وانتقد حاكم الولاية تيم والتز هذا التصرف، معتبرا الرئيس يهاجم أطفالا بسبب ملابسهم، فيما حذرت منظمات إسلامية من أن المنشور يغذي الكراهية ويعرض الطفلات للخطر.