"شبكات" يرصد التصعيد في مضيق هرمز وأزمة التحكيم في مباراة مصر

تناولت حلقة (8 يوليو/تموز 2026) من برنامج “شبكات” جملة من القضايا التي حظيت بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، أبرزها التصعيد الأمريكي الإيراني في مضيق هرمز، وأزمة تحكيمية أقصت مصر أمام الأرجنتين.

واستعرضت الحلقة التفاعلات مع التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران إثر استهداف 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، لترد أمريكا بقصف 80 موقعا إيرانيا، بينما قصف الحرس الثوري منشآت أمريكية بالخليج، وسط إدانات خليجية للتهديدات الإيرانية للملاحة وإلغاء ترخيص رفع العقوبات النفطية.

وسلطت الحلقة الضوء على الأجواء الاستثنائية لقمة الناتو في أنقرة، حيث تحولت الشوارع إلى مناطق خالية بعد منح طواقم المؤسسات عطلة رسمية، وتكليف آلاف من رجال الأمن بحماية الوفود، مع إخفاء المعالم القديمة وإيواء الكلاب الضالة في الملاجئ.

وفي الملف الرياضي، رصدت الحلقة الغضب الواسع للأوساط الرياضية عقب خسارة منتخب مصر أمام الأرجنتين، بسبب قرارات تحكيمية وُصفت بالفضيحة؛ شملت إلغاء هدف بداعي تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) وتجاهل ركلة جزاء لمحمد صلاح، مما دفع الاتحاد المصري للاحتجاج رسميا.

وناقش البرنامج قصة الملياردير الأمريكي برايان جونسون، المهووس بتحقيق "الخلود البيولوجي" (Biological Immortality)، ومفاجأة إصابته بمرض مناعي ذاتي يجعل معدته تهاجم نفسها، مما يهدد بروتوكوله الصحي الصارم وعلاجاته المبتكرة التي ينفق عليها ملايين الدولارات سنويا لمحاربة الشيخوخة.

كما تطرقت الحلقة إلى الجدل السياسي في بريطانيا بشأن مسلسل الكرتون الروسي "ماشا والدب"، حيث طالب أكثر من خمسين نائبا برلمانيا بوقف عرضه بتهمة بث رسائل دعائية لروسيا، وهو ما نفته شركة الإنتاج مؤكدة براءة محتواه الترفيهي.