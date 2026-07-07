شبكات يستعرض دموع رونالدو وصاروخ الصين وتفجيري دمشق

تناولت حلقة (7 يوليو/تموز 2026) من برنامج “شبكات” عددا من القضايا التي أثارت تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، من أبرزها الردود المصاحبة لمجريات كأس العالم والمستجدات السياسية والأمنية في المنطقة.

وسلط البرنامج الضوء على الوداع الحزين للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وخروج بلاده من بطولة كأس العالم عقب الهزيمة أمام إسبانيا، مما فجّر موجة تعاطف وبكاء واسعة بين مشجعيه ومحبيه عبر منصات التواصل، وسط انتقادات حادة طالت خيارات المدرب الفنية وأداء خط الوسط.

كما رصدت الحلقة تفاعلات الناشطين مع خروج المنتخب الأمريكي برباعية أمام بلجيكا، والجدل الذي أثاره تدخل الرئيس دونالد ترمب لإلغاء إيقاف أحد اللاعبين، حيث انتقد مغردون اتصاله برئيس فيفا، معتبرين أن إقحام السياسة في الرياضة أثّر سلبا على أداء الفريق وشتّت تركيزه.

وفي الملف الرياضي أيضا، تناولت الحلقة الهجوم الإعلامي الإسرائيلي ضد مدرب المنتخب المصري حسام حسن بعد إهدائه فوز فريقه التاريخي لفلسطين ورفعه علمها، وسط إشادة واسعة بموقفه وتأكيد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قانونية رفع الأعلام للدول الأعضاء الرسمية لديه.

وعلى الصعيد الأمني، واكبت الحلقة دوي انفجارين بعبوتين ناسفتين في العاصمة السورية دمشق، قرب مقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته الرسمية، حيث أشارت وزارة الداخلية السورية إلى إصابة 18 شخصاً، مؤكدة استمرار الزيارة وعدم وجود تهديد مباشر لموكب ماكرون.

وختاما، ناقش البرنامج التجربة الصينية النادرة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من غواصة نووية بالمحيط الهادئ، والتي أثارت قلقا غربيا كبيرا، في حين اعتبرها ناشطون رسالة إستراتيجية قوية تعكس تحول موازين القوى الدولية وتطور منظومة الردع البحري لبكين.