"شبكات" ترصد ظهور "الأقنعة البيضاء" بأمريكا وتهديدات جبل الفأس النووي

استعرضت حلقة (2026/7/6 ) من برنامج “شبكات” ظاهرة “الأقنعة البيضاء” في واشنطن، إضافة إلى تفاصيل الموقع النووي الإيراني جبل الفأس.

وأظهرت مقاطع فيديو وجدت رواجا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي المسيرات التي نظمها مئات من أعضاء جماعة "الجبهة الوطنية" القومية البيضاء التي تأسست عام 2017 عقب أحداث مدينة شارلوتسفيل الدامية في فرجينيا، بعد انشقاقها عن تنظيم قومي آخر.

وتُصنف الجبهة الوطنية كمنظمة يمينية متطرفة تؤمن بتفوق العرق الأبيض وتتبنى خطاباً معادياً للمهاجرين، ورصدت الكاميرات مئات الأشخاص وهم يرتدون زيا موحدا ويحملون الأعلام الأمريكية، ويهتفون بشعار "استعادة أمريكا"، وتدعو إلى "إعادة ضبط جذرية" لإعادة البلاد إلى "تقاليد وقيم الأجداد".

وفي سياق آخر، كشفت الحلقة عن تفاصيل الموقع النووي الإيراني السري "جبل الفأس" الواقع على بعد أقل من كيلومترين جنوب نطنز.

ويعد هذا الموقع من أعمق المواقع النووية الإيرانية وأكثر تحصينا من منشأة فوردو، وهو مدفون في أعماق الجبل مما قد يجعله بمنأى عن أقوى القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات.

دموع نيمار

ومن ملفات السياسة إلى ملاعب كأس العالم 2026، حيث تناولت الحلقة وداع البرازيل المبكر لبطولة كأس العالم، وقد أجهش النجم نيمار جونيور بالبكاء بعد الخسارة 2/1 أمام النرويج، ورغم أنه سجل هدفا لكنه لم يكن كافيا لإنقاذ "السيليساو" ليعلن نجم سانتوس اعتزاله اللعب الدولي باكيا، مختتما مسيرة حافلة شهدت تسجيل 80 هدفا دوليا.

وفي مفاجأة رياضية أخرى، أثار تدخل الرئيس دونالد ترمب لدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو لإلغاء بطاقة حمراء بحق لاعب المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون جدلا واسعا.

كما تطرقت الحلقة إلى تحذيرات أوروبية بعد تسجيل 106 إصابات ببكتيريا السالمونيلا في 14 دولة، رُبطت بتناول وجبات النودلز سريعة التحضير.

وشملت الإصابات 13 دولة في الاتحاد الأوروبي إضافة للمملكة المتحدة، مع تركيز الحالات بين الأطفال والشباب، في أزمة غذائية جديدة تثير قلق السلطات الصحية في القارة العجوز.

تقديم: أحمد فاخوري