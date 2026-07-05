"شبكات".. فرحة مونديالية مغربية تلهب المنصات وصرخة رقمية لمساندة أبو صفية

بين نبض الشارع وجدل المنصات، فتح برنامج “شبكات” في حلقة (5 يوليو/تموز 2026) نافذة تفاعلية رصدت أكثر القضايا حضورا على المنصات الرقمية، متأرجحة بين صخب السياسة والمونديال وطرائف التكنولوجيا وغيرها.

وأثار إعلان كوريا الشمالية عن تجارب إطلاق صاروخ كروز إستراتيجي جديد وإدخال المدمرة كانغ كون الخدمة موجة واسعة من الجدل والتعليقات على منصات التواصل.

وانقسمت الآراء بشكل حاد بين مغردين رأوا في السلاح الجديد "رعبا نوويا" يهدد القواعد الأمريكية مباشرة، وآخرين قللوا من شأنه واصفين الخطوة بمجرد "استعراض روتيني" متكرر يقوم به كيم جونغ أون للاستهلاك الإعلامي.

وشهدت المنصات الرقمية تفاعلا طريفا مصحوبا بالدهشة بعد انتشار مقطع فيديو من داخل مصنع في إندونيسيا، يظهر فيه روبوت بدا وكأنه ضاق ذرعا بزملائه في العمل، حيث رصدت الكاميرات ملاحقته للموظفين وتوجيه ضربات قوية لهم تحاكي حركات رياضة الكونغ فو، وسط تعليقات تفاعلت بكثافة مع الواقعة الغريبة.

وانفجرت مواقع التواصل المغربية والعربية بآلاف التغريدات الاحتفالية، تفاعلا مع فوز منتخب المغرب على نظيره الكندي وتأهله التاريخي إلى ربع نهائي المونديال للمرة الثانية على التوالي، حيث حظي صعود "أسود الأطلس" بإشادات واسعة واحتفاء استثنائي عكس حجم الفرحة العربية.

وكذلك حظيت فكرة تقديم مشروب مجاني في المكسيك بتفاعل واسع على الشبكات الافتراضية، وتحديدا داخل "مقهى الخاسرين"، وسط تعليقات أشادت بحس الدعابة الساخر والفريد الذي يتميز به المكسيكيون.

وفي البُعد الإنساني، ضجت المنصات بحملة تضامن وتعاطف واسعة مع مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، الدكتور حسام أبو صفية، في محاولة لتسليط الضوء على ظروف احتجازه القاسية منذ اعتقاله أواخر ديسمبر/كانون الأول 2024، وتنديدا بنقله في يونيو/حزيران الماضي إلى قسم التحقيقات بسجن نيتسان في الرملة، وهي وحدة سرية ومعزولة بالكامل تحت الأرض.