شبكات.. مصر تكتب التاريخ وغضب يلاحق ميسي

هيمنت مفاجآت مباريات كأس العالم وتشييع المرشد الإيراني علي خامنئي على المواضيع التي لاقت تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدتها حلقة (4 ) من برنامج “شبكات”.

فقد تفاعلت المنصات مع الإنجاز الذي حققه الفريق المصري أمس أمام نظيره الأسترالي، ببلوغه دور الـ16 لأول مرة في كأس العالم.

ونقلت الحلقة عينة من التغريدات التي رحبت بالفوز المصري واعتبرته فوزا لجميع الشعوب العربية.

أما الموضوع الرياضي الثاني الذي لاقى تفاعلا على المنصات فيتعلق بالجدل الذي أثاره لاعب الأرجنتين ليونيل ميسي في مباراة بلاده أمام فريق الرأس الأخضر.

وأشارت الحلقة إلى أن فريق الرأس الأخضر أتعب الأرجنتين وكاد أن يقلب الطاولة على الجميع، رغم أن بلاده تشارك للمرة الأولى في كأس العالم.

كما تناولت حلقة "شبكات" تفاعل المنصات مع مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي عبر برنامج يمتد لأيام ويعبر حدود إيران.

وبالإضافة إلى هذه المواضيع، تطرقت حلقة "شبكات" إلى مواضيع أخرى منها تفاعل المنصات مع قصة سرقة بنك في جنوب العاصمة البريطانية لندن.

تقديم: أحمد فاخوري