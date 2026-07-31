شبكات.. مسيّرة تركية تسجل إنجازا عسكريا و"طوفان السباحة" نحو سبتة

استعرضت حلقة (2026/7/31 ) من برنامج “شبكات” حزمة من القضايا العسكرية والرياضية والإنسانية الميدانية المأساوية التي تصدرت النقاشات على المنصات الرقمية.

وسلطت الحلقة الضوء على إنجاز عسكري تركي جديد، بعد إعلان شركة "بايكار" نجاح الطائرة المسيّرة "بيرقدار قزل إلما" في أول اختبار لإطلاق ذخائر موجهة من حجرة الأسلحة الداخلية.

ونفذت الطائرة التركية المقاتلة اختبارين منفصلين في مركز لتدريب الطيران شمال غرب البلاد، باستخدام ذخيرة "تيبر-82" وذخيرة "طولون"، وأصابت أهدافها بدقة.

كما تناولت الحلقة الأزمة التي هزت عالم كرة القدم بعد إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وأعضائه الـ55 مقاطعة جميع بطولات الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، بما في ذلك كأس العالم للرجال والسيدات وكأس العالم للأندية.

وجاء القرار رفضا لمشروع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو ببيع حصة من البطولة لمستثمرين من القطاع الخاص، وأكد يويفا في بيانه أن أعضاءه "يرفضون بالإجماع وبشكل قاطع اقتراح الفيفا نقل جزء من ملكية كأس العالم وغيرها من المسابقات إلى مستثمرين من القطاع الخاص".

من جهة أخرى، تابعت الحلقة تطورا سياسيا مهما في الملف الفلسطيني، إذ أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والفصائل الفلسطينية، خلال مباحثاتها في القاهرة، موافقتها على بند حصر السلاح وتخزينه وتسليمه إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وفق بروتوكول تتفق عليه اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة.

وفي ما يتعلق بالهجرة غير النظامية، رصدت الحلقة لقطات جديدة على الحدود المغربية الإسبانية، حيث سبح مئات المهاجرين غير النظاميين من سواحل المغرب للوصول إلى مدينة سبتة، في تحد للأمواج والحواجز الأمنية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة أعدادا كبيرة من المهاجرين وهم يسبحون باتجاه سبتة، وسط محاولات السلطات الإسبانية والمغربية احتواء الأعداد المتزايدة.