"شبكات" يرصد هجوم دمياط وإحباط تهريب مخدرات بمطار إسطنبول

رصدت حلقة (2026/07/30) من برنامج “شبكات” تفاعل المنصات مع مواضيع مختلفة بينها استهداف مسيّرة سفينتي غاز بدمياط في مصر، والتنكيل بأسير فلسطيني، وإحباط تهريب مخدرات بمطار إسطنبول.

وتناولت الحلقة تفاصيل الحريق الذي نشب في ميناء دمياط شمالي مصر، حيث طالت النيران ناقلتي غاز، إحداهما مملوكة لشركة أمريكية، وعلاقة الحادثة بالتوترات في الشرق الأوسط.

كما تطرقت "شبكات" إلى موجة الغضب التي اجتاحت المنصات بعد نشر مجندة إسرائيلية تدعى نيكول ستيل صورة تحتفي فيها بإنهاء خدمتها، مظهرة فتى فلسطينيا معصوب العينين ومكبل اليدين كـ"تذكار" بينها وبين زميلتها.

الحادثة التي دفعت المجندة لإغلاق حسابها، أعادت للأذهان صورا سابقة لتنكيل جنود الاحتلال بالأسرى في ظروف مهينة، وسط تنديد حقوقي عالمي بسياسة الإذلال الممنهجة التي يتباهى بها الجنود على مواقع التواصل.

كما تناولت الحلقة إحباط الأمن التركي لمحاولة تهريب مخدرات في مطار إسطنبول، حيث ضُبط مسافر إيراني أخفى في أحشائه 26 كبسولة من مخدر "الميثامفيتامين" (المعروف باسم الآيس).

وفي عالم المال والرياضة، رصدت الحلقة خطة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو لإنشاء شركة تجارية بقيمة 20 مليار دولار لتولي الحقوق التسويقية لبطولات الاتحاد الدولي.

وختمت الحلقة بالجدل الذي صاحب تعيين مدرب كرة القدم الفرنسي واللاعب السابق زين الدين زيدان مدربا لمنتخب فرنسا بعقد يمتد حتى عام 2030 وراتب يبلغ 5 ملايين و400 ألف يورو.

تقديم: لين البديري