"شبكات" ترصد انفجار دمشق وتفاعل المنصات مع "بسملة" كريستيانو رونالدو

تناولت حلقة (2026/7/3 ) من برنامج “شبكات” انفجار دمشق الذي ارتفعت حصيلته إلى 10 قتلى وأكثر من 20 جريحا، ومواضيع أخرى متنوعة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع وزنها كيلوغرام واحد، انفجرت في مقهى بشارع النصر على بعد 70 مترا من قصر العدل حيث تجري محاكمة قيادات النظام السابق.

وفي سياق متصل، انتقلت الحلقة إلى زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان، في ثاني زيارة رسمية له، التقى خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين.

وفي المجال الرياضي، سلطت "شبكات" الضوء على تأهل البرتغال إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزها على كرواتيا بهدفين مقابل هدف، وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل من ركلة جزاء في مباراة شهدت لحظة مثيرة عندما تمتم رونالدو بعبارة "بسم الله" قبل تنفيذه الركلة.

ومن الملاعب انتقلت الحلقة إلى الكوارث الإنسانية وتناولت عمليات الإنقاذ في فنزويلا جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد قبل 9 أيام وخلفا أكثر من 2500 قتيل ونحو 40 ألف مفقود.

واستعرضت الحلقة قصة الناجي هيرنان ألبارتو خيل، الذي عثر عليه حيا تحت 9 أمتار من الركام بعد 100 ساعة من الزلزال. وبقي الناجي على قيد الحياة بفضل جيب هوائي وفر له الأكسجين، واستغرق تمديد أنبوب الماء له 3 أيام قبل أن يتلقى أول جرعة ماء بعد 5 أيام، ووصف الأطباء حالته بأنها "معجزة".

تقديم: أحمد فاخوري