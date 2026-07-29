"شبكات" يرصد ضربات العراق وأزمة ميسي ورحلة طيران قياسية لإيرباص

تناولت حلقة (2026/7/29) من برنامج “شبكات” القضايا الأكثر تفاعلا على منصات التواصل، وأبرزها الضربات الأمريكية السعودية ضد جماعات مسلحة في العراق، وأزمة صورة ميسي في الأرجنتين، ورحلة إيرباص القياسية.

فقد رصد البرنامج التفاعلات مع الضربات الجوية الدقيقة التي نفذتها القيادة المركزية الأمريكية بالتنسيق مع القوات السعودية ضد مواقع لوجستية ومخازن أسلحة تابعة لمجموعات موالية لإيران شرقي العراق، وذلك ردا على اعتراض مسيّرات استهدفت منشآت نفطية في المملكة.

كما تابعت الحلقة ردود الفعل بشأن اللقاء المغلق الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، وسط تقارير إسرائيلية عن تراجع ثقة مسؤولي الإدارة الأمريكية بنتنياهو، وتسريبات عن مناقشة ملفات إيران ولبنان.

وفي الشأن الرياضي، سلط البرنامج الضوء على الأزمة الحادة في الأرجنتين عقب نشر نادي روزاريو سنترال صورة للمنتخب الوطني مستثنيا منها ميسي وسكالوني، مما دفع وزير الخارجية إلى اتهام النادي بالكراهية، ليرد النادي مهددا باللجوء إلى القضاء إذا لم يتلق اعتذارا رسميا خلال يومين عن الاتهام.

واختتمت الحلقة بجانب علمي استعرض الرحلة التجريبية القياسية لطائرة "إيرباص إيه 350" التي استمرت أكثر من 24 ساعة دون توقف من أستراليا إلى فرنسا، كاشفة عن تعديلات هندسية متطورة وتقليص مقاعد النسخة التجارية لتأمين مسارات الطيران الطويلة.

تقديم: لين البديري