"شبكات" يتناول تسميم الإبل في الجزائر وملاحقة الكونغرس لرئيس الفيفا

تناولت حلقة (28 يوليو/تموز 2026) من برنامج “شبكات” عددا من القضايا التي أثارت تفاعلا واسعا على منصات التواصل، ومن بينها الجدل الغاضب إثر إقدام فلاح في الجزائر على تسميم قطيع إبل.

واستعرضت الحلقة موجة الغضب في الجزائر بعد تداول مقطع لفلاح يضع مادة سامة في مياه شرب قطيع إبل انتقاما لدخولها أرضه الزراعية، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل وتعويض المتضررين، في حين رفعت السلطات شكوى ضده لتهديده الثروة الحيوانية.

كما تطرق البرنامج إلى مقطع وثق لهو شاب سوداني بتمساح مفترس، مما أثار انتقادات واسعة لارتباطه بواقع مأساوي حيث يواجه سكان ضفاف نهر النيل انتشارا مقلقا للتماسيح التي أودت بحياة العشرات، وسط تحذيرات رسمية تحظر السباحة والاقتراب من مسطحات المياه.

وناقشت الحلقة حادث طعن في العاصمة الفرنسية باريس، شنه رجل مسلح بسكين مستهدفا ثلاث نساء، مما أسفر عن إصابات خطرة، قبل أن يتدخل مارة للسيطرة عليه، في حين حث وزير الداخلية على توخي الحذر بشأن دوافعه حتى الانتهاء من التحقيق.

وسلط البرنامج الضوء على مطالبة نائب بالكونغرس رئيس الفيفا بالمثول للتحقيق وتقديم سجلات تكشف حقيقة علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إثر اتهامات برفع أسعار تذاكر المونديال، في حين رد إنفانتينو واصفا ذلك بأنه شائعات مغرضة تستهدف النيل من النجاح التنظيمي والأمني للبطولة.

وتناولت الحلقة أيضا القصة الملهمة للاعب برشلونة لامين يامال، الذي تجاوز طفولته المتواضعة ليصبح أحد أعلى نجوم اللعبة أجرا في العالم، إذ تخطت قيمته السوقية 200 مليون يورو بعد فوزه بكأس العالم الأخير، مدعوما بعقود رعاية استثنائية وراتب ضخم.

تقديم: لين البديري