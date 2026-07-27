"شبكات".. نجاة بحارة مغاربة بأعجوبة وإدانة بارون الكوكايين في هولندا

تناولت حلقة (2026/7/27) من برنامج “شبكات” نجاة بحارة مغاربة بعد غرق مركبهم في المحيط الأطلسي، ورد رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز على رسالة طفلة من قطاع غزة، وتعدّي النجم البرازيلي نيمار على زملائه.

فقد نجا 16 بحارا مغربيا بأعجوبة بعد غرق مركبهم "سارة 3" في المحيط الأطلسي قبل يومين، في ظروف جوية صعبة جدا، ولم تعرف أسباب الحادث حتى الآن.

ووقع الحادث في الساعة 11 مساء قبالة السواحل الممتدة بين مدينتي الداخلة وبوجدور جنوبي المغرب، وكان المركب قادما من ميناء طانطان.

كما تناولت الحلقة الرسالة التي وجهتها الطفلة الفلسطينية ليان إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والتي وجهت له فيها الشكر على موقف بلاده مما يجري في قطاع غزة.

وكان سانشيز قد رد على هذه الرسالة، معربا عن شكره للفتاة الفلسطينية ولكل الشعب الفلسطيني على ما قدموه من تعاطف مع المنتخب الإسباني خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، رغم ما يعيشونه من ألم.

وفي هولندا، عرجت الحلقة على إصدار محكمة روتردام حكما بإدانة يوس لايديكرز بالوقوف وراء تهريب 7 أطنان من الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، وإصدارها حكما بسجنه 24 عاما.

انفعال نيمار

وتناولت الحلقة أيضا الأنباء المتداولة بشأن انفعال نجم منتخب البرازيل نيمار دا سيلفا، بعد مباراة فريقي سانتوس وتشابيكوينسي، حيث نشرت صحيفة "غلوبو إسبورتي" البرازيلية تقريرا بعد المباراة قالت فيه إن نيمار فقدَ أعصابه داخل غرفة الملابس بين شوطي اللقاء، ووجّه انتقادات حادة إلى اثنين من زملائه الشبان هما، غابرييل بونتيمبو وجواو أنانياس.

لكن اللاعبين نفيا وقوع أي هجوم شخصي من نيمار عليهما، بينما قالت إدارة سانتوس إنها تتابع ما جرى، في محاولة لاحتواء أي توتر قد يؤثر على الفريق.

وأخيرا، تناولت الحلقة محاولة منتخب الأرجنتين إثبات أنه تعرّض لحملة كراهية وانتقادات غير مسبوقة بعد نهاية مونديال 2026، وذلك بعد الانتقادات الكثيرة التي وجهت للاعبين خلال البطولة.