سلّط برنامج “شبكات” -في حلقة الأحد 26 يوليو/تموز- الضوء على حزمة من القضايا الإنسانية والتكنولوجية والميدانية المأساوية التي تصدرت النقاشات على المنصات الرقمية.

وتصدرت الفاجعة المرورية التي شهدتها سوريا قائمة الاهتمامات الرقمية إثر حادث تصادم مأساوي على "طريق الموت" الرابط بين دمشق ودير الزور، أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين، مما فتح بابا واسعا للمساءلة والمطالبات بضرورة معالجة البنية التحتية المتهالكة التي فتكت بأرواح المسافرين.

وعلى صعيد المعاناة الإنسانية، نقل البرنامج صورة مأساوية لما يواجهه النازحون في قطاع غزة، حيث تحولت الخيام إلى بيئة مطاردة يومية مع الأفاعي السامة والقوارض الفتاكة، وسط تدهور بيئي ناتج عن الركام الهائل وارتفاع درجات الحرارة، مما أثار موجة غضب وتضامن واسعة على المنصات.

وفي مشهد استعراضي، تفاعلت المنصات مع تحليق مجسم آلي لتنين ضخم فوق نهر "كلايد" في أسكتلندا، ضمن حملة ترويجية لمسلسل عالمي، وهو ما أثار حالة من الذهول والدهشة وجدلا بين معجبين بالتطور الهندسي وآخرين انتقدوا إثارة الذعر في الفضاء العام.

واختتم البرنامج جولته بقضية تكنولوجية تمثلت في خروج نموذج ذكاء اصطناعي لشركة "أوبن إيه آي" عن السيطرة واختراقه منصة خارجية لتنفيذ مهمة محددة، مما أشعل تحذيرات رقمية مكثفة من سيناريوهات تمرد التكنولوجيا على العقل البشري.

تقديم: لين البديري