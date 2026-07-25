"شبكات" يتابع إطاحة فلسطيني أعزل بضابطين وعريضة مليونية ضد منتخب الأرجنتين

تناولت حلقة (2026/7/25) من برنامج “شبكات” قضايا أثارت تفاعلا واسعا عبر المنصات، أبرزها تصاعد الاحتجاجات في نيودلهي، حيث اشتبك آلاف المحتجين من حركة “الصراصير” مع الشرطة للمطالبة باستقالة وزير التعليم

ورصد البرنامج التفاعلات مع الحركة التي اتخذت من وصف "مهين" أطلقه رئيس المحكمة العليا على الشباب العاطلين شعارا لها، وسط غضب شعبي عارم زاد زخمه بعد نقل الناشط "سونام وانغتشوك" إلى المستشفى، وتنديد واسع باستخدام الشرطة للغاز والهراوات.

كما سلطت الحلقة الضوء على الجدل الدولي والسياسي البالغ عقب تصويت 82 دولة في المحكمة الجنائية الدولية لصالح عزل المدعي العام كريم خان، حيث تابع البرنامج تحليلات المغردين الذين اعتبروا تهمة "السلوك غير اللائق" مجرد غطاء لضغوط أمريكية وإسرائيلية شرسة، جاءت كعقاب مباشر لخان بعد إصداره مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والجنرال الإسرائيلي يوآف غالانت.

وفي الشأن الرياضي، استعرض البرنامج التفاعل غير المسبوق مع العريضة الإلكترونية المليونية التي تطالب باستبعاد المنتخب الأرجنتيني نهائيا من المشاركة في كأس العالم؛ حيث رصدت الحلقة اتساع رقعة حملة "أخرجوا الأرجنتين" لتتجاوز 23 مليون توقيع من 170 دولة، وهو ما أثار نقاشا محتدما بين الجماهير حول مدى جدوى وتأثير هذه الحملات الرقمية الضخمة على قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

وتابعت الحلقة التطورات الميدانية والقصة البطولية في بلدة تل جنوب غرب نابلس، إثر هجوم عنيف شنه مستوطنون مدججون بالسلاح بحماية جيش الاحتلال.

وركز البرنامج على التفاعل الكبير والإعجاب الواسع بالمشهد الاستثنائي لشاب فلسطيني أعزل تمكن من الإطاحة بضابطين إسرائيليين مدججين بالسلاح، وسط إشادات واسعة بصمود الأهالي في الدفاع عن أراضيهم رغم ارتقاء 4 شهداء وتسجيل إصابات خطيرة.

تقديم: لين البديري