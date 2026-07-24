"شبكات" يرصد تفاعلات تصعيد الضفة وتهديدات ترمب ورفض غوارديولا عرض إيطاليا

سلط برنامج “شبكات” اليوم 24 /07/2026 على شاشة الجزيرة الضوء على عدد من القضايا التي أثارت تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

في مقدمة التفاعلات، التطورات الأمنية في الضفة الغربية، والتصعيد الأمريكي الإيراني، ومستقبل المنتخب الإيطالي، إلى جانب قصص رياضية وإنسانية لاقت اهتماما كبيرا.

واستهل البرنامج بتغطية عمليتين فلسطينيتين قرب مستوطنتي "حفات جلعاد" و"ألون موريه" في الضفة الغربية، جاءتا بعد ساعات من اقتحام أكثر من 4200 مستوطن المسجد الأقصى، يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وعدد من أعضاء الكنيست والحاخامات، وسط إدانات فلسطينية وغضب واسع على منصات التواصل، بالتزامن مع تصريحات لكتائب القسام أكدت أن "للأقصى رجالا يحمونه".

كما تناول البرنامج إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزمه تعويض الأضرار التي تلحق بسفن الشحن من الأموال الإيرانية المجمدة، وهو ما رفضته طهران، معتبرة أن مصادرة أصول الدول سابقة خطيرة. وتزامن ذلك مع إعلان الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات جديدة استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، في وقت تجاوزت فيه أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل.

وفي الشأن الرياضي، ناقش البرنامج رفض المدرب الإسباني بيب غوارديولا تولي تدريب المنتخب الإيطالي، بعد تقارير تحدثت عن وجود خلافات تتعلق بالراتب ورغبته في التفرغ لعائلته، قبل أن يؤكد بنفسه أن الوقت الحالي ليس مناسبا لقبول المهمة.

كما استعرض البرنامج ازدهار سوق المقتنيات الرياضية، بعد بيع بطاقة تداول نادرة لليونيل ميسي مقابل 549 ألف دولار، ما أثار نقاشا بين من اعتبرها استثمارا واعدا ومن رأى أن قيمتها مبالغ فيها.

واختتم "شبكات" بجولة على المقاطع المتداولة، أبرزها مشاهد فرحة طلبة الثانوية العامة في غزة رغم ظروف الحرب، وموقف إنساني لسائق شاحنة في مصر أنقذ مركبة من الانقلاب، إضافة إلى واقعة طريفة في أوغندا، حيث أوقفت الشرطة شابين ارتديا ملابس نسائية بعد الاشتباه بمحاولتهما دخول مراكز اقتراع مخصصة للنساء.