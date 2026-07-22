"شبكات" يرصد اتهام هيغسيث بالفشل وعجز المدعي عن اعتقال نتنياهو

استعرضت حلقة (2026/7/22) من برنامج “شبكات” اتهاما بالفشل وجّهه السيناتور الديمقراطي غاري بيترز لوزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ.

ووجه السيناتور بيترز اتهاما مباشرا لهيغسيث بالقول: "أنت فاشل يا سيدي"، في مشهد يعكس تصاعد الانتقادات داخل المؤسسة السياسية الأمريكية لأداء وزارة الحرب في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة.

وفي سياق متصل، تطرقت "شبكات" إلى الجدل المثار حول عمدة نيويورك زهران ممداني بعد تجديده التزامه بتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية- إذا زار المدينة.

وأقر ممداني بأن تنفيذ هذا التعهد يخضع لمراجعة قانونية لتحديد ما تسمح به صلاحيات المدينة والقوانين الأمريكية، مشيرا إلى أن إدارته تجري "محادثات نشطة" مع الدائرة القانونية لمدينة نيويورك لمعرفة ما إذا كان القانون يسمح باتخاذ إجراء ضد نتنياهو.

على صعيد آخر، رصدت الحلقة قضية مقتل الطفلة السورية فرح الحمود في درعا بعد العثور على جثمانها داخل مخزن تبن في بلدة غباغب.

وكشفت التحقيقات الأولية أن وفاتها حدثت نتيجة لكتم الأنفاس، وسط مطالبات بتوسيع دائرة التحقيق بعد أن أثار والدها الشكوك حول توجيه الاتهام لفتى قاصر، فيما أكدت قوى الأمن الداخلي توقيف عدد من المشتبه بهم في القضية.

اكتئاب المشجعين

وفي الملف الرياضي، ناقشت الحلقة ظاهرة "اكتئاب ما بعد المونديال" التي أصابت الملايين من المشجعين بعد انتهاء بطولة كأس العالم عام 2026، وحذر خبراء من تداعيات هذه الحالة النفسية التي تنتج عن الفراغ الكروي بعد أسابيع من الإثارة، مع تراجع عدد المباريات تدريجيا حتى النهاية.

وفي شأن آخر، استعرضت الحلقة تقنية "صراصير السايبورغ" التي طورها باحثون يابانيون وألمان، حيث تم تحويل هذه الحشرات إلى كائنات هجينة بين البيولوجيا والتكنولوجيا.

وأظهرت التقارير أن هذه الصراصير المزودة بمستشعرات دقيقة يمكن استخدامها في مهام البحث والإنقاذ تحت الأنقاض وفحص البنية التحتية الخطرة، في تحول نوعي من حشرات مزعجة إلى منقذة للبشر.