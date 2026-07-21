من كيس قمامة كوكوريلا إلى "فلويد إيطاليا".. ما الذي شغل منصات التواصل؟

تناولت حلقة (21 يوليو/تموز 2026) من برنامج “شبكات” عبر شاشة الجزيرة أبرز الموضوعات التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء في مقدمة تلك الأحداث الجدل الذي أثاره لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي مارك كوكوريا بعد ظهوره وهو يحمل مجسماً لكأس العالم داخل كيس قمامة، في وقت كشفت فيه تقارير عن تحقيق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيرادات قياسية من بطولة كأس العالم 2026.

واستعرضت الحلقة كذلك تفاعل المستخدمين مع إعلان استئناف تصدير النفط اليمني بعد سنوات من التوقف، وما يحمله ذلك من آمال بإنعاش الاقتصاد.

ورصدت تفاعل المتابعين مع ‌‌خطاب رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي ‌‌اليمني، الذي قال إن الحكومة مارست خلال الفترات الماضية أقصى ⁠⁠درجات ضبط النفس بعدما استهدفت جماعة "أنصار الله" منشآت نفطية ⁠⁠حيوية في البلاد.

وتابعت الحلقة تطورات حرائق الغابات في الجزائر التي تسببت في خسائر متزايدة وسط جهود مكثفة تبذلها فرق الإطفاء للسيطرة على النيران.

ورصدت تعليقات وسائل التواصل على ما كشفته بيانات المديرية العامة للغابات بأن الحرائق أتلفت أكثر من 1666 هكتاراً من الغطاء النباتي، منها 356 هكتاراً من الغابات و89 هكتاراً من الأشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية الجبلية، وهي خسائر تفوق بكثير ما جرى تسجيله خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتي لم تتجاوز 467 هكتاراً.

كما سلطت الحلقة الضوء على قضية مقتل مهاجر مغربي في إيطاليا، والتي أثارت موجة غضب واسعة ودعوات إلى كشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين.

وأبرزت مطالبات نشطاء حقوقيين وأحزاب معارضة في إيطاليا، بإجراء تحقيق عاجل، مشبّهين الواقعة بحادثة مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة قبل 6 أعوام، كما أثارت مقارنات مع أساليب عمل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية.

تقديم: لين البديري