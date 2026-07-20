"شبكات" يرصد عنف لاعبي الأرجنتين ومنع طائرة إيرانية من الهبوط بصنعاء

استعرضت حلقة (2026/7/20) من برنامج “شبكات” مشاجرة عنيفة نشبت بين لاعبي الأرجنتين وإسبانيا عقب المباراة النهائية لكأس العالم 2026.

وفاز منتخب إسبانيا باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد تغلبه على الأرجنتين بهدف نظيف في الوقت الإضافي، سجله فيران توريس في الدقيقة 106، غير أن فرحة الإسبان لم تكتمل، إذ تحول الملعب إلى ساحة عراك بعد صافرة النهاية. وتناولت الحلقة تفاصيل المشاجرة التي بدأت باقترات الإسباني رودري من لاعب الأرجنتين ناهويل مولينا، قبل أن يتبادلا اللكمات.

وتدخل الإسباني إريك غارسيا لإنهاء المشادة بدفع خصمه، لكن الأرجنتيني لياندرو باريديس زاد الأمر سوءا بدفعه من رقبته، ثم انضم إليه تياغو ألمادا لتوجيه اللكمات للاعب الإسباني غافي، وانتهى الشجار ببطاقة حمراء للاعب باريديس، وسط دموع ليونيل ميسي كابتن الأرجنتين الذي يلم يتمالك نفسه بعد خسارة النهائي.

وفي سياق آخر، انتقلت الحلقة إلى واقعة سياسية، حيث أعلنت الحكومة اليمنية منع طائرة إيرانية تابعة لشركة ماهان من الهبوط في مطار صنعاء الخاضع لسيطرة أنصار الله (الحوثيين). وأكد وزير النقل اليمني محسن العمري أن القرار جاء لعدم مرور الرحلة عبر القنوات والإجراءات الرسمية المعتمدة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من منع طائرة إيرانية أخرى، في إطار تشديد الحكومة على عدم السماح لأي طائرة بدخول الأجواء اليمنية دون تصاريح، وجاء المنع على خلفية أزمة متصاعدة بين الحومة الحوثيين المدعومين من إيران بشأن رحلات شركة ماهان.

كما رصدت شبكات تقنية جديدة لمكافحة البعوض، حيث طورت شركة "تورنيول" الفرنسية طائرة مسيرة "درون" ذكي يعترض البعوض والحشرات بالذكاء الاصطناعي، وتغطي 10 طائرات منها كيلومترا مربعا، في خطوة للحد من الأمراض المرتبطة بالبعوض التي تقتل 700 ألف شخص سنويا.

كما تناولت الحلقة سحب شركة "تارغت" الأمريكية نحو 211 ألف زوج من صنادل الأطفال من الأسواق، بعد تلقيها 23 بلاغا عن أن أجزاء من الصنادل قد تنفصل عنه مسببة خطر اختناق قد تؤدي إلى إصابات خطيرة للأطفال أو الوفاة.