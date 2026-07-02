شبكات.. خلاف قبلي في اليمن بسبب امرأة وحرب كلامية بين نتنياهو وأردوغان

تناولت حلقة (2 يوليو/تموز 2026) من برنامج “شبكات” تفاعل المنصات مع وفاة لواء مصري في حريق ضخم نشب في منشية ناصر في القاهرة خلال محاولته إخماده، كما رصدت تفاعل المنصات مع خلاف قبلي في اليمن بسبب امرأة.

وتصدر منصات التواصل الاجتماعي في اليمن الخلاف القبلي الذي تفجر بعد إعلان الزعيم القبلي حمد بن فدغم طلب النجدة القبلية، وهو ما يُعرف قبليا بـ"نكف الكرامة"، وذلك عقب خروجه من سجن جماعة أنصار الله (الحوثيين) الذي أمضى فيه 50 يوما.

وتعود القضية لاعتقال سيدة تُدعى ميرا ادعت أنها ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وكانت قد طلبت عونه وحمايته، حيث هبت القبائل لنصرة ابن فدغم الذي اعتبر القضية "مسألة عرض وشرف قبلي" بعد أن أمّن السيدة في حماه، محذرا من مواجهة عسكرية شاملة.

كما رصد البرنامج أصداء الحرب الكلامية المستعرة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث اعتبر أردوغان أن الصهيونية تستهدف تركيا.

وفي الشأن الرياضي، تناولت الحلقة تأثر رواد المنصات مع الوداع الحزين لمنتخب السنغال من المونديال أمام بلجيكا؛ فبعد تقدم السنغال بهدفين حتى الدقيقة 85، نجح المنتخب البلجيكي في تحقيق ريمونتادا في الدقائق الأخيرة.

وختمت الحلقة بمتابعة التحديثات التقنية في عالم التواصل، حيث استعرضت الميزة الجديدة في تطبيق "واتساب" التابع لشركة "ميتا".