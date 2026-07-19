"شبكات".. مفارقات مونديالية تاريخية ومنبه يستنفر الأمن الأمريكي

شهدت المنصات الرقمية موجة واسعة من التفاعلات والجدل حول حزمة من القضايا والملفات المتنوعة التي تصدرت الاهتمامات العالمية والعربية خلال الساعات الأخيرة.

وتراوحت ردود أفعال المغردين والناشطين بين الاحتفاء الإنساني بمواقف الشجاعة، ومتابعة محطات رياضية لا تُنسى، وصولا إلى إدانة مخططات إسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

فقد حظيت المواجهة المرتقبة بين أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي والنجم الإسباني الواعد لامين جمال بتفاعل رقمي استثنائي على مختلف المنصات، حيث أعاد المغردون استحضار اللقطة التاريخية التي جمعت اللاعبين حين كان جمال رضيعا في حوض الاستحمام.

وقارن المتابعون بين تلك اللحظة العفوية ووصولهما اليوم إلى نهائي المونديال في مواجهة حاسمة تجمع بين جيلين، وسط تعليقات واسعة تشيد بمفارقات القدر الرياضي.

وفجّرت المباراة الترتيبية لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2026 بين منتخبي إنجلترا وفرنسا عاصفة من التفاعل الرقمي عقب انتهائها بفوز "الأسود الثلاثة" بنتيجة (6-4).

ورغم هزيمة "الديوك"، ركزت المنصات اهتمامها على النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل هدفين، ليتربع على عرش هدافي مونديال 2026، ويصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفا، وسط إشادات بأرقامه القياسية.

وفي سياق المبادرات الإنسانية، اجتاحت المنصات الرقمية موجة عارمة من الإشادة والاحتفاء بشجاعة شاب مصري أنقذ أسرة كاملة من الغرق في محافظة الغربية، وحال دون وقوع فاجعة إنسانية.

وعلى صعيد المفارقات، أثار حادث إطلاق منبه صلاة أدى إلى استنفار أمني في الولايات المتحدة نقاشا واسعا على الفضاء الرقمي. وتفاعل المغردون باستغراب مع الحادثة التي عكست حالة الارتباك، حيث عبّر مدونون عن دهشتهم من تحويل تطبيق ديني بسيط إلى مبرر لحالة طوارئ أمنية.

وفي الملف السياسي، سادت حالة من الاستياء والإدانة الواسعة بين رواد المنصات الرقمية إثر الكشف عن خطط وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لإقامة ما يعرف بـ"سجن التماسيح" وتطويق الأسرى الفلسطينيين بالحيوانات المفترسة.

واستنكر المغردون والناشطون هذه التوجهات، معتبرين أن هذه المخططات تعكس الإمعان في الممارسات غير الإنسانية للاحتلال.

تقديم: أحمد فاخوري