"شبكات" يتناول خرافات المونديال وزيدان وحرائق كندا

“تناولت حلقة برنامج “شبكات” (18 يوليو/تموز 2026) عددا من القضايا التي شغلت مواقع التواصل، في مقدمتها تمسك الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بطقوس الحظ ورفضه حضور نهائي كأس العالم.”

فالرئيس الأرجنتيني يعتقد بأن ذلك يحافظ على فرص منتخب بلاده في الفوز، وهي خرافة متجذرة في الثقافة الرياضية الأرجنتينية أثارت تفاعلا واسعا بين مؤيدين وساخرين.

كما سلطت الحلقة الضوء على اقتراب زين الدين زيدان من تدريب المنتخب الفرنسي خلفا لديدييه ديشامب، وسط توقعات بعقد استثنائي يتجاوز سقف الرواتب المعتاد.

وتطرقت أيضا إلى حرائق الغابات الضخمة في كندا وآثار دخانها على الولايات المتحدة، والجدل الذي أثارته تصريحات دونالد ترمب بشأن تحميل أوتاوا المسؤولية.

واستعرض البرنامج تعديلات أوروبية جديدة لحماية حقوق المسافرين على شركات الطيران منخفضة التكلفة، قبل أن يختتم بجدل أثاره قرار في مدينة بني براك الإسرائيلية يقضي بالفصل بين الرجال والنساء على الأرصفة، وما أثاره من انتقادات وردود فعل متباينة داخل إسرائيل وعلى منصات التواصل.

تقديم: أحمد فاخوري