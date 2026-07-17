"شبكات" يرصد اتهامات ترمب للصين وفاجعة دار الأيتام في الجزائر

استعرضت حلقة (2026/7/17) من برنامج “شبكات” اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للصين بتنفيذ ما سماها “أكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ”.

وكشف ترمب -في خطاب متلفز- عن اعتزامه رفع السرية عن وثائق السرية عن وثائق استخباراتية تكشف "نقاط ضعف صادمة" في النظام الانتخابي الأمريكي.

وأشار إلى أن الصين استحوذت بشكل غير مشروع على ملفات 220 مليون ناخب أمريكي، بدءا من دورة 2020.

ولفتت الحلقة إلى أن الرئيس الأمريكي اتهم "عناصر في الدولة العميقة" بالتواطؤ للتغطية على التدخل الصيني، وزعم أن بكين أنشأت وحدة خاصة لاستغلال بيانات الناخبين المخترقة.

ودعا ترمب إلى سحب تراخيص شبكتي "إيه بي سي" و"إن بي سي" لرفضها بث خطابه، وفي المقابل نقلت الحلقة رد الصين الرافض للاتهامات، مؤكدة عدم اهتمامها بالانتخابات الأمريكية.

وانتقلت الحلقة إلى فاجعة إنسانية في الجزائر، حيث أودى حريق اندلع في دار أيتام ببلدة المحمدية في ضواحي العاصمة بحياة 11 شخصا على الأقل بينهم أطفال، وأصاب 19 آخرين بجروح.

وأفادت هيئة الحماية المدنية الجزائرية بأن الحريق شب في مؤسسة "الطفولة المسعفة"، فيما أعرب الرئيس عبد المجيد تبون عن أسفه لوفاة الأطفال.

وفي سياق متصل، أشارت الحلقة إلى العثور على عبوة مواد مشعة في منطقة حمص السورية، كما تناولت واقعة ضبط ملايين الدولارات المنهوبة داخل حائط منزل أحد المسؤولين العراقيين، في مشهد يعكس استمرار ظاهرة الفساد المتفشية في البلاد.

على صعيد آخر، رصدت شبكات دعم المسؤولين الإسرائيليين للمنتخب الأرجنتيني في كأس العالم 2026، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية– تشجيعه الأرجنتين، في خطوة فسرها مراقبون بأنها تعكس العلاقات السياسية المتنامية بين تل أبيب وبوينس آيرس.