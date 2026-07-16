شبكات.. ترمب يطبع صورته على الدولار وهتافات تحرج الفيفا

جمعت حلقة (2026/7/16) من برنامج “شبكات” بين الرياضة والسياسة وقضايا المجتمع، إذ تطرقت للتقاطع المثير للجدل بين كرة القدم والسياسة بعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا، وطباعة صورة الرئيس الأمريكي على العملة.

وسلطت الحلقة الضوء على هتافات الجماهير واحتفال المنتخب الأرجنتيني برفع لافتة تُقر بأحقية بلادهم في "جزر المالفيناس"، وهو اسم يطلق على جزر فوكلاند المتنازع عليها بين بريطانيا والأرجنتين، مما فتح باب الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي لسياسة الفيفا المزدوجة في التعامل مع الشعارات السياسية في الملاعب.

وفي الشأن الرياضي أيضا، تناولت الحلقة نجاة النجم الإسباني الشاب لامين جمال من محاولة سرقة استهدفت قصره الجديد في برشلونة، والتي أحبطتها كاميرات المراقبة.

أما في الشأن السياسي والاجتماعي، فقد توقفت الحلقة عند مقطع فيديو مثير للجدل لأسيرة إسرائيلية أُفرج عنها من غزة وهي تستمع للقرآن الكريم، الأمر الذي أشعل نقاشا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وركزت التعليقات على التفسيرات النفسية لسلوكها بعد أشهر من الاحتجاز.

واختتمت الحلقة بالشأن الأمريكي مستعرضة تفاعل المنصات مع وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صورته على العملات النقدية وجوازات السفر وإطلاق اسمه على قطع بحرية عسكرية، والتي اعتبرها المتفاعلون خطوة فريدة من نوعها تعكس سعي ترمب لتخليد اسمه في التاريخ الأمريكي قبل مغادرته البيت الأبيض.