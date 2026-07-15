من ملاعب المونديال إلى غرف العمليات.. قصص أشعلت منصات التواصل

تنوعت حلقة برنامج شبكات اليوم 15 /7/2026 بين القضايا الرياضية والطب والسياسة.

ففي الرياضة، تناول البرنامج خروج فرنسا المفاجئ أمام إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم، وسط انتقادات لأداء المنتخب الفرنسي وإشادة بالمنتخب الإسباني الذي واصل سلسلة مبارياته دون خسارة.

وفي السودان، سُلّط الضوء على نجاح فريق طبي في مستشفى الأتقياء بمدينة ود مدني في استئصال ورم ضخم من رقبة مريض خلال عملية نادرة استغرقت أكثر من 5 ساعات، وهو إنجاز لقي احتفاء واسعا على مواقع التواصل.

كما استعرض البرنامج الجدل الذي أثارته تصريحات منسوبة إلى نقيب المهن الموسيقية في مصر مصطفى كامل بشأن أبناء محافظة الشرقية، وما تبعها من مطالبات بالتحقيق والاعتذار.

وتوقف أيضا عند الضغوط الأمريكية على إسرائيل لإعادة الانتشار في مناطق من سوريا ولبنان، قبل أن يختتم بزيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى واشنطن، حيث أثار رده على سؤال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن اغتيال قاسم سليماني تفاعلا واسعا، بالتزامن مع الحديث عن توسيع التعاون الاقتصادي بين بغداد وواشنطن.

تقديم: أحمد فاخوري