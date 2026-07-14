"شبكات" يتناول التصعيد في اليمن والفوضى الإدارية في منتخب السنغال

تناولت حلقة (14 يوليو/تموز 2026) من برنامج “شبكات” قضايا أثارت تفاعلا عبر منصات التواصل، أبرزها عودة التصعيد العسكري في اليمن، إضافة إلى الجدل المتعلق بالفوضى الإدارية التي لاحقت منتخب السنغال.

واستعرضت الحلقة التفاعل مع إنهاء التصعيد العسكري هدنة السنوات الأربع في اليمن، عقب اتهام جماعة أنصار الله (الحوثيين) السعودية بقصف مطار صنعاء ردا على هبوط طائرة إيرانية فيه رغم التحذيرات، لترد الجماعة متوعدة بقصف مطار أبها، في حين قرر المجلس الرئاسي تعليق الرحلات.

كما تطرق البرنامج إلى قرار الولايات المتحدة تغيير تكتيكها البحري في الخليج لمواجهة الزوارق الإيرانية، عبر شن هجوم في ميناء بندر عباس مستخدمة مسيّرات بحرية وجوية انتحارية للمرة الأولى، وذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس دونالد ترمب فرض حصار بحري ورسوم بنسبة 20%.

وفي الشأن العسكري، سلط البرنامج الضوء على نجاح أول مقاتلة نفاثة تركية مسيّرة "بيرقدار قزل إلما" في إصابة هدفها البحري بدقة من مسافة بعيدة، وذلك باختبار إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي يتمتع بقوة تدميرية هائلة تجعل اعتراضه مستحيلا.

وناقشت الحلقة الجدل الرياضي المثار حول استبعاد الفيفا حكما فرنسيا طالب الاتحاد المصري بمعاقبته مسبقا، حيث تبين أن الاستبعاد لم يأت استجابة للشكوى، بل تنفيذا للوائح الصارمة المانعة لحكام المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي المونديال من إدارة المباريات لمنع تضارب المصالح.

وتناول البرنامج الفوضى الإدارية التي عصفت بمنتخب السنغال وتسببت في خروجه المونديالي، بدءا من أزمة مستحقات اللاعبين وإقالة الطباخ، وصولا إلى الفضيحة الأكبر المتمثلة في تبادل الاتهامات بين الاتحاد وطبيب المنتخب بعد الكشف عن أن تخصصه الأساسي هو طب التوليد.

تقديم: أحمد فاخوري