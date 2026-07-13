شبكات.. حزن في إسرائيل وتحقيق في الجزائر وجدل بشأن منتخب فرنسا

تناولت حلقة 2026/7/13 من برنامج شبكات صدمة إسرائيل بعد وفاة السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وفتح تحقيق في الجزائر إثر شبهات فساد في أسعار الأضاحي، والجدل الدائر بشأن أصول لاعبي المنتخب الفرنسي.

فقد سادت حالة من الحزن في تل أبيب بعد وفاة ليندسي غراهام صباح السبت الماضي عن 71 عاما، إثر مرض مفاجئ، حيث نعاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلا إنه "أحد أعظم أصدقاء إسرائيل على مر التاريخ والمدافع الشرس عن حقها في الوجود".

وقال نتنياهو إن ليندسي غراهام عمل معه بشكل مباشر لصياغة عقوبات على أعضاء المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها أوامر اعتقال بحقه وحق وزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

كما قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إنه حزين لرحيل "منارة الوضوح الأخلاقي"، مضيفا أن إسرائيل "لن تنسى وقوفه إلى جانبها في أحلك الظروف".

وفي الجزائر، تناولت حلقة شبكات تفاعل النشطاء مع فتح السلطات تحقيقا في شبهات فساد شابت لحوم الأضاحي المستوردة التي كانت سببا في تضاعف الأسعار بدلا من تخفيضها.

فقبل عيد الأضحى الماضي، استوردت الجزائر مليون رأس من الغنم لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعارها محليا، لكن ثمن الأضحية لم ينخفض حيث بِيعت بأكثر من 1030 دولارا، بينما كان متوسط سعر الأضحية في المنطقة حينها 500 دولار فقط.

وفي فرنسا، تناولت الحلقة الجدل المثار بشأن أصول لاعبي المنتخب الفرنسي لكرة القدم الذي ينافس بقوة على بطولة كأس العالم الحالية، حيث تسبب الأمر في نزاع دبلوماسي بين فرنسا والأرجنتين.

فبعد فوز الديوك على فريق باراغواي مؤخرا، كتبت نائبة حاكم أحد أقاليم الأرجنتين تغريدة قالت فيها: "بعد خسارة باراغواي أمام فرنسا: أحسنت يا باراغواي. الفريق الأفريقي يفتقر إلى الأخلاق. لا أطيق مبابي".

هذه التغريدة أغضبت السفارة الفرنسية في الأرجنتين ودفعتها لتصنيف صاحبتها شخصا غير مرغوب فيه، مما يعني أنها لن تتمكن من حضور فعاليات السفارة الرسمية أو دخول مقرها، أو عقد اجتماعات رسمية معها.

ولم يقف الأمر عند الأرجنتين، حيث قال رئيس الحكومة الإسبانية السابق ماريانو راخوي إن فرنسا تملك تشكيلة من أعلى المستويات "لكنها من دون فرنسيين".

وتعود أصول لاعبي المنتخب الفرنسي إلى دول من بينها الجزائر، والكاميرون، ومالي، والسنغال، وموريتانيا، وغينيا بيساو، لكن اللاعبين الحاليين وُلدوا في فرنسا، باستثناء 3 فقط وُلدوا خارج البلاد.