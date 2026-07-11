"شبكات".. إحباط مخطط لاغتيال ترمب ونجاة إعجازية من طائرة

تناولت حلقة (2026/07/11) من برنامج “شبكات” عددا من الموضوعات التي أثارت مواقع التواصل الاجتماعي، بدءا من كشف مؤامرة اغتيال في واشنطن، إلى نجاة إعجازية من طائرة، وصولا إلى اختراقات أعقبت المونديال

فقد رصدت الحلقة تفاعل المنصات مع إعلان السلطات الأمريكية إحباط مخطط وصفته بالخطير لاغتيال الرئيس دونالد ترمب وشخصيات بارزة في البيت الأبيض.

كما تطرقت إلى حادثة جوية أرعبت المتابعين، حيث كاد مسافر صربي أن يُسحب خارج طائرة تابعة لشركة "رايان إير" بعد تحطم نافذتها في الأجواء أثناء رحلة من اليونان إلى ألمانيا.

وفي زاوية الغرائب الطبية، تناولت الحلقة قصة سيدة تبلغ من العمر 63 عاما في أمريكا، وصف لها الأطباء شرب "كوكا كولا" كعلاج لكتلة صلبة من الطعام غير المهضوم في معدتها تُعرف بـ "البازهر المعدي". وأثارت هذه الوصفة غير التقليدية جدلا بين المغردين حول الخصائص الكيميائية للمشروبات الغازية وقدرتها على تفتيت العوالق المعوية كبديل للجراحة.

كما رصد البرنامج موجة تنديد واسعة عقب إقدام رجل في أيرلندا الشمالية على حرق مجسم ضخم لمسجد فوق شعلة احتفالية، في واقعة صنفتها الشرطة جريمة كراهية. وتفاعل الناشطون مع الصور التي أظهرت لافتات مناهضة للإسلام والمهاجرين، مؤكدين ضرورة التصدي لخطاب التطرف المتصاعد في القارة الأوروبية.

وختمت الحلقة بمتابعة أصداء الحرب السيبرانية الكروية؛ حيث تعرض أحد حسابات الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم على منصات التواصل الاجتماعي لاختراق من قبل "هاكر" مصري ردا على أحداث مباراة المنتخبين في كأس العالم.