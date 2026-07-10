شبكات يرصد تفاعلات اغتيال ترمب المزعوم وهدية الناتو وإقصاء أسود الأطلس

سلطت حلقة (2026/7/10 ) من برنامج “شبكات” الضوء على إعلان السلطات السورية تفكيك خلايا قالت إنها تابعة لتنظيم داعش واعتقال المتورطين في تفجيرات دمشق الأخيرة.

كما تناول البرنامج التقارير الإسرائيلية والأمريكية التي تحدثت عن مخطط إيراني مزعوم لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، واستعرض رد ترمب الذي قال إنه يتصدر "قائمة الاغتيالات الإيرانية"، إلى جانب الانقسام الذي شهدته منصات التواصل بين مصدق للرواية ومشكك في أهدافها السياسية.

وفي محور آخر، استعرض البرنامج الجدل الذي أثارته هدية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقادة حلف الناتو، والمتمثلة في مسدس تركي الصنع، بعدما واجه عدد من القادة صعوبات قانونية في نقل الهدية إلى بلدانهم، فيما اعتبرها آخرون رسالة تعكس تطور الصناعات الدفاعية التركية.

رياضيا، توقف البرنامج عند خروج المنتخب المغربي من كأس العالم أمام فرنسا، مشيدا بأداء "أسود الأطلس" والحارس ياسين بونو رغم الإقصاء، قبل أن يختتم الحلقة بمتابعة آثار الفيضانات المدمرة التي ضربت جنوب الصين، وأسفرت عن سقوط قتلى وإجلاء عشرات الآلاف، مع استمرار المخاوف من إعصار جديد يهدد المناطق المتضررة.