"شبكات" يتناول فقدان هاتف إسرائيلي في درعا وسباحة غزيين إلى اليونان

تناولت حلقة (2026/7/1) من برنامج “شبكات” عددا من القضايا التي أثارت تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، ومن أبرزها العثور على هاتف عسكري إسرائيلي في ريف درعا السورية.

ورصد البرنامج حرب الإزعاج التي شنتها جماهير المكسيك ضد منتخب الإكوادور بحرمان لاعبيه من النوم عبر طقس "السيريناتا" الصاخب قبل مباراتهما في المونديال، وسط أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين وتنديد الاتحاد الإكوادوري بانتهاك مبادئ اللعب النظيف.

كما سلطت الحلقة الضوء على استعادة جمهور النرويج لإيقاع التجديف التاريخي لمحاربي "الفايكينغ" عبر هتاف موحد وحركات تحاكي الإبحار، بالتزامن مع تألق منتخبهم في المونديال وفوزه المثير على ساحل العاج عقب غياب طويل عن البطولة.

وفي الشأن العسكري، تابع البرنامج الضجة التفاعلية إثر عثور مواطن سوري على هاتف تكتيكي متطور لجيش الاحتلال بريف درعا، يحتوي برمجيات ملاحة سرية وإحداثيات استخباراتية، مما دفع جيش الاحتلال إلى تغيير الأكواد العسكرية تخوفا من تسرب أسراره.

وتطرقت الحلقة أيضا إلى قصة هجرة فلسطينيين اثنين من قطاع غزة (أب وابنه)، نجحا في الوصول إلى جزيرة كوس اليونانية سباحة من السواحل التركية في رحلة نادرة استمرت 7 ساعات متواصلة في البحر، مجسدين الإصرار الغزاوي في مواجهة تحديات اللجوء.

واستعرض البرنامج تفاصيل إلقاء القبض على رجل أربعيني حاول إحراق مسجد في العاصمة الأيرلندية دبلن، دون وقوع إصابات بفضل التدخل العاجل لفرق الإطفاء والشرطة، وسط تنديد إسلامي محلي واسع ومطالبات بضرورة تعزيز حماية دور العبادة والتصدي لخطابات الكراهية.

تقديم: أحمد فاخوري