"شبكات" يتناول سقوط أباتشي أمريكية وأزمة حكم المونديال الصومالي

تناولت حلقة (9 يونيو/حزيران 2026) من برنامج “شبكات” قضايا أثارت تفاعلا واسعا على منصات التواصل، أبرزها الجدل حول سقوط مروحية أباتشي أمريكية في مضيق هرمز.

واستعرضت الحلقة التفاعل مع سقوط مروحية أباتشي أمريكية قرب مضيق هرمز وإجلاء طاقمها بأمان، وسط تساؤلات المتابعين حول أسباب الحادث، وما إذا كان عطلا ميكانيكيا أو إسقاطا بنيران إيرانية، تزامنا مع تكثيف القيادة المركزية دورياتها لمواجهة التصعيد الإيراني.

وتطرق البرنامج إلى "ثورة الفرشان" في مدينة عدن اليمنية، حيث خرج محتجون يفترشون الشوارع تنديدا بانقطاع الكهرباء 12 ساعة متواصلة في ظل حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية، مما أشعل نقاشا حادا بشأن انهيار الخدمات والمسؤولية الحكومية عن تفاقم معاناة المواطنين.

كما تناول البرنامج مشاهد الدمار التي خلفها زلزال عنيف بقوة فاقت 7 درجات جنوبي الفلبين، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى ونزوح الآلاف. وتفاعل المغردون مع مقاطع توثق انهيار المباني ولحظات الرعب داخل المدارس، مشيدين بسرعة استجابة المعلمين وتطبيقهم الفعال لخطط الإخلاء والطوارئ.

وفي الشأن الرياضي، ناقشت الحلقة صدمة الشارع الرياضي إثر منع السلطات الأمريكية دخول الحكم الدولي الصومالي عمر عرتن للمشاركة في تحكيم كأس العالم وإعادته إلى تركيا بسبب حظر السفر، وانتقد متابعون استبعاد الحكم البارز رغم كفاءته وتأشيرته الدبلوماسية، معتبرين ذلك تسييسا واضحا للبطولة العالمية.

وتفاعلت الحلقة مع مشاهد السقوط المروع الجديد للنجم الدنماركي كريستيان إريكسن إثر أزمة قلبية في مباراة لمنتخب بلاده، مسلطة الضوء على دور جهاز صدمات القلب المزروع بصدره في إنقاذ حياته مجددا، وسط دعوات واسعة من لاعبين ومشجعين له بضرورة اعتزال كرة القدم نهائيا.