حلم يوم واحد لوزير الداخلية التركي يثير غضب إسرائيل

تناولت حلقة 2026/6/8 من برنامج “شبكات” حديث وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي عن أمله في أن يكون واليا على مدينة القدس ولو ليوم واحد بعد تحريرها، وهو ما أثار غضب تل أبيب.

فقد كشف الوزير التركي عن هذا الحلم الذي يراوده منذ زمن، قائلا "يا رب، اكتب لي أن أكون واليا على القدس ولو ليوم واحد.. إني على يقين تام بأن الله تعالى سيمنّ علينا بأن نشهد تلك الأيام حتما".

وأضاف: "كما كانت في السابق، ستعود تلك الديار إلينا، وتخضع لحكمنا وتصرفنا إن شاء الله، لأن من يقودنا زعيم عالمي هو رجب طيب أردوغان".

ولم تنتظر إسرائيل كثيرا حتى رد وزير دفاعها يسرائيل كاتس بقوله: "الإمبراطورية العثمانية التي تحلم بها أنت وأردوغان قد انهارت ولن تعود أبدا"، مضيفا "أنت لم تتعلم شيئا من إرث أتاتورك، بل على العكس، تجر تركيا إلى حقبة مظلمة ومتخلفة".

نينجا المجاري في نيويورك

كما تناولت الحلقة تفاعل النشطاء مع رصد دخول أشخاص إلى مجاري الصرف الصحي في مدينة نيويورك بشكل سري، وعدم تمكن الشرطة من معرفتهم ولا معرفة سبب قيامهم بهذا التصرف، الذي قالت الصحف الأمريكية إنه ربما يكون بسبب البحث عن مقتنيات قيمة جرفتها مياه الأمطار.

وفيما يتعلق بتطورات المنطقة، رصدت الحلقة تغريدات النشطاء مع الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل ردا على قصف الأخيرة لضاحية بيروت الجنوبية، وذلك بعد شهرين من وقف إطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وعرَّجت الحلقة على تعاطي المنصات مع مقتل جندي وإصابة 5 إسرائيليين آخرين في حوادث إطلاق نار متعددة وقعت شمال تل أبيب التي تشهد تشديدا أمنيا مكثفا.

وتناولت الحلقة ايضا ردود فعل النشطاء على حادثة وقوع إصابات في إطلاق نار على مقربة من معسكر تدريب المنتخب البريطاني في الولايات المتحدة.